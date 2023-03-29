Elektrikte yüzde 15 indirime gidiliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda müjdeleri ardı ardın açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları: “Bu yıl belediyelerimizin ve STK’larımızın Ramazan’a mahsus programlarını deprem bölgesinde yoğunlaştırdığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Biz de depremin ilk gününden beri, şehirlerimize ve insanlarımızın yanlarına gidiyoruz. Hem kalıcı konutların temelini atıyor hem de iftarda depremzedelerimizle hasbihal ediyoruz.
Ramazan Bayramı’nın ardından seçim gününe kadar il ziyaretleri başlayacak. Sınırlı vakitte en fazla ilimizi ziyaret ederken vatandaşlarımızla kucaklaşmayı hedefliyoruz. Seçim süreci sebebiyle değişen gündemin, şehirlerin durumunu, destek çalışmalarını, kalıcı konut projelerinin unutturulmasına izin vermeyeceğiz.
Elektrik ve doğalgaz indirimi ne kadar?
İki müjdeyi de şimdiden vermek istiyorum. Birincisi, elektrikte tüm abone gruplarında Nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. İkincisi; sanayicilerimizin kullandığı doğal gaz tarifesinde Nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz.”
Türkiye Taş Kömürü Kurumu madenci alımları olacak mı?
Kamuya ve özel sektöre ait ocaklarda görev yapan 10 bin madencimiz deprem bölgesinde canla başla çalışarak milletimizin gönlünü kazandı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na 1000 yeni madenci alarak madencilerimize şükranlarımızı ifade edeceğiz, hem de üretimi artırarak ekonomimize katkı sağlayacağız."