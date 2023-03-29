Elektrik ve doğalgaz indirimi ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda müjdeleri ardı ardın açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları: “Bu yıl belediyelerimizin ve STK’larımızın Ramazan’a mahsus programlarını deprem bölgesinde yoğunlaştırdığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Biz de depremin ilk gününden beri, şehirlerimize ve insanlarımızın yanlarına gidiyoruz. Hem kalıcı konutların temelini atıyor hem de iftarda depremzedelerimizle hasbihal ediyoruz.