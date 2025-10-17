Yeni Şafak
Elektrikler ne zaman gelecek? EDAŞ açıkladı: O ilçeler karanlıkta kalacak! 17 Ekim hangi mahalle ve sokak planlı kesintiden etkilenecek?

09:0017/10/2025, Cuma
G: 17/10/2025, Cuma
Başkent EDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
Ankara’nın birçok ilçesinde 16 Ekim 2025 günü planlı ve bakım kaynaklı elektrik kesintileri yaşanacak. Başkent EDAŞ tarafından yapılan açıklamada, kesintilerin süresi ve etkilenen bölgeler detaylarıyla paylaşıldı. Peki bugün elektrik kesintileri hangi ilçelerde olacak? İşte, 17 Ekim EDAŞ elektrik kesintisi listesi sorgulama ekranı.

’da çeşitli ilçelerde yaşanacak elektrik kesintileriyle ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için Başkent EDAŞ’ın arıza sorgulama ekranlarını kullanabilirsiniz. Bu ekranlar, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yaşanacak elektrik kesintileri hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ: HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK OLMAYACAK?

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (
BAŞKENTEDAŞ
) günlük elektrik kesintilerini sitesinde yayımladı.

Ankara elektrik kesintisi gündemde! Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 Ekim 2025 tarihinde Ankara’nın Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle başta olmak üzere birçok ilçesinde farklı sürelerde planlı ve bakım amaçlı elektrik kesintileri uygulanacak.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Çankaya: Aydınlar, Harbiye, İlkadım, Naci Çakır Mahallesi’nde şebeke arızaları nedeniyle enerji verilemiyor. Ekipler arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.

Gölbaşı: İncek Mahallesi ve Mahmatlı Bahçe civarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 09:30–17:30 ve 15:00–18:00 saatleri arasında kesinti yapılacak.

Keçiören: 16–17 Ekim tarihlerinde birçok cadde ve sokakta bakım çalışmaları nedeniyle enerji verilemeyecek.

Mamak: 16–17 Ekim arasında 886 ve 1056 numaralı sokaklar ile diğer bölgelerde şebeke iyileştirme nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Sincan: 16–17 Ekim tarihlerinde Yenimahalle, Kadife, Yonca, Gündüz ve Polatlar gibi mahallelerde bakım çalışmaları nedeniyle kesinti yaşanacak.

Yenimahalle: Yakacık, Susuz ve Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle enerji geçici olarak verilmeyecek.

Başkent EDAŞ, tüm etkilenen bölgelerdeki vatandaşlardan anlayış beklerken, ekiplerin arızaları ve bakım çalışmalarını hızla tamamlayacağını duyurdu. Elektrik kesintisinin tamamlanmasının ardından enerji tekrar sağlanacak.



