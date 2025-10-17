’da çeşitli ilçelerde yaşanacak elektrik kesintileriyle ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için Başkent EDAŞ’ın arıza sorgulama ekranlarını kullanabilirsiniz. Bu ekranlar, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yaşanacak elektrik kesintileri hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.

Ankara elektrik kesintisi gündemde! Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 Ekim 2025 tarihinde Ankara’nın Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle başta olmak üzere birçok ilçesinde farklı sürelerde planlı ve bakım amaçlı elektrik kesintileri uygulanacak.