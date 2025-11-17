Yeni Şafak
İstanbul'da 9 saat elektrik kesintisi yaşanacak! BEDAŞ 17 Kasım Pazartesi elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler

09:3517/11/2025, Pazartesi
G: 17/11/2025, Pazartesi
İstanbul'da 17 Kasım Pazartesi günü elektrik kesintisi var mı? Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) İstanbul'da yaşanacak elektrik kesinti programını açıkladı. İstanbul'da yarın elektrikler kesilecek mi? İstanbul'da bugün yaşanacak elektrik kesintilerini sizler için derledik. Detaylar haberimizde..

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 17 Kasım Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Vatandaşlar arama motorlarında elektrik kesintisi ile ilgili yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 17 Kasım 2025 elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ 17 Kasım elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeler

BEDAŞ tarafından yapılacak olan planlı elektrik kesintilerine dair duyurular yayımlandı. İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

KESİNTİLER HANGİ İLÇELERDE OLACAK?

Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şu şekilde;



#elektrik kesintisi
#elektrik arıza
#bedaş
#ayedaş
