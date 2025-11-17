İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 17 Kasım Pazartesi gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Vatandaşlar arama motorlarında elektrik kesintisi ile ilgili yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, 17 Kasım 2025 elektrikler ne zaman gelecek?