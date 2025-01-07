Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sözleşmeli personeller ile memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranını imzaladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararı imzaladı.

Karara göre, sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapılması kesinleşti. Karara ilişkin yayımlanan genelgede kıdem tazminatı tavanının da 46 bin 655 lira 43 kuruş olduğu bildirildi.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile SSK ve Bağ-Kur emeki aylıkları belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük aylığın 14 bin 469 liraya yükseldiğini belirtti. Bakan Işıkhan artışın yüzde 15,75 olduğunu ifade etti.







