Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır? Emeklilik Başvurusunda Hangi Evraklar Gerekir?

Evrakları teslim ettikten sonra, emeklilik başvurusu en az 15 ay (en fazla 3 ay) içinde sonuçlanır ve bir sonraki ay SGK emeklilik maaşı alınabilir.

Emeklilik Başvurusunda Hangi Evraklar Gerekir?

Emeklilik başvurusu yaparken gereken belgeler sigorta kapsamlarına göre değişiklik gösterir.

• 4A sigorta kapsamında çalışanlar:

• İşten ayrılma belgesi

• Gelir vergisinden muaf olduğunu kanıtlayan belgeler

• Tahsis ve talep belgesi

REKLAM

• 4B sigorta kapsamında çalışanlar:

• Tahsis ve talep belgesi

REKLAM

• 4C sigorta kapsamında çalışanlar:

• Yerleşim belgesi ve kuruma ait resmi kimliği

• Askeri borçları gösteren belgeler (varsa)

• Askerliğini kanıtlayan belgeler

• Kimlik belgesi

• Hangi bankadan emekli maaşı almak istediğini belirten dilekçe

REKLAM

• 3 adet vesikalık fotoğraf

• Tahsis ve talep belgesi

REKLAM

Emekli Olmak İçin Hangi Koşullar Gerekir?

Emekli olmak için aranan şartlar 3 temel başlıkta toparlanabilir:

• Prim ödeme gün sayısı: Maluliyet, ileri yaş ve ölüm sigortası dönemindeki gün sayısını ifade eder.

• Yaş: Yaşlılık ve ölüm sigortasından emeklilik haklarından yararlanmanın şartlarından biri "yaş" olup, tahsis talebi tarihindeki yaş şartı, tahsis talep tarihinden doğum tarihi çıkartılarak hesaplanır.

REKLAM

• Sigortalılık süresi: Maluliyet, bağış sigortası ve ölüm sigortasına bağlı olarak sigortalının ilk çalışmaya başladığı tarihten, yazılı talep tarihine (emeklilik talebi) ve vefat tarihinin ölüm tarihine kadar olan süre olarak kabul edilir.

Emeklilik başvurusu yapmak için bu koşulların yerine getirilmesi gerekir.

Kadınlar İçin 3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?

3600 günden emekli olmak isteyen kadınların yerine getirmesi gereken kriterler başında 15 yıl sigortalı ve 3.600 prim gününü doldurmak gelir. Belirlenen tarihler arasında iki koşulu yerine getiren kadınların emeklilik yaşı da şu şekildedir:

• 24 Mayıs 2002 – 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında, 52 yaşında

REKLAM

• 24 Mayıs 2005 – 23 Mayıs 2008 arasında, 54 yaşında

• 24 Mayıs 2008 – 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 56 yaşında

• 24 Nisan 2011'den sonra ise 58 yaşında

Erken Emeklilik Şartları Nelerdir?

Erken emeklilikten yararlanmak için gerekli koşullar arasında öncelikle süre sınırı gelir. Bu 5 yıldır. Tehlikeli ve riskli işlerde yıpranma haklarını kullanmak için ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, elde edebilecekleri fiili hizmet ömrü 5 yılı geçemez.

Silahlı kuvvetler, kolluk kuvvetleri ve MİT üyeleri için bu süre 8 yıla kadar çıkıyor. Yıpranma hakkından yararlanabilmek için yeraltında madenlerde çalışan işçilerin 1.800 gün çalışması gerekirken, diğer riskli sektörlerdeki işçilerin fiili hizmet ömrü 3.600 gün artmıştır. Koşullardan biri de yıpranma hakkına sahip bir meslekte çalışmaktır. O departmanda çalışmak yeterli değil, o işi yapmak olmak gerekir.

REKLAM

Emeklilik İşlemleri Nasıl Takip Edilir?

Emeklilik için yapılan işlemleri takip etmek oldukça kolaydır. Bunun için farklı yöntemler kullanılabilir:

• Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan takip etmek: “SGK Evrak Kaydı ve Takibi” başlığı altından başvuru dosyası takip edilebilir.

• E – devletten takip etmek: E – devlet hesabına girildikten sonra Sosyal Güvenlik DYS Evrak takip sayfasına yönlendirilir. Bu sayfadan evrak yılı girilerek takip edilebilir.

Emeklilik başvurusu yaptıktan sonra sonucu takip etmek için bu yöntemler kullanılabilir.