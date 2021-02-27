Emeklilik Hesaplama Nasıl Yapılır?

E–devlet şifresi olmadan e–devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama tablosu öğrenilmek isteniyorsa SGK’nın “Ne zaman emekli olurum?” sayfasına girilmelidir. Açılan sayfadaki tabloda yer alan cinsiyet, doğum tarihi, ilk sigorta tarihi, eğer maluliyet durumu varsa, erken yaşlanma varsa ve diğer mevcut bilgiler girilmelidir.

SSK’dan Emekli Olabilmek İçin Kaç Gün Gerekir?

Emekli olmak için gerekli olan gün sayısı ilk sigorta başlangıcına göre değişiklik gösterir:

• İlk sigorta başlangıç tarihi 08.09.1976'dan önce olanlar 5000 gün ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

• İlk sigorta başlangıcı 24.05.1979 ile 23.11.1980 arasında olanlar 5000 gün, 45 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

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• İlk sigorta başlangıcı 24.5.1982 ile 23.11.1983 arasında olanlar 5150 gün, 47 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

• İlk sigorta başlangıcı 24.5.1985 ile 23.11.1986 arasında olanlar 5300 gün, 49 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

• İlk sigorta başlangıcı 24.5.1988 ile 23.11.1989 arasında olanlar 5450 gün, 51 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.

Erkeklerin Normal Emeklilik Şartları Nelerdir?

Normal emeklilik erkeklerde 7200 günün 31.05.2005 tarihine kadar tamamlanması ve 60 yaşın dolması şeklinde olur. Onun dışında normal emeklilik için tablo aşağıdaki gibidir:

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• 01.01.2036 - 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan kişiler için 61 yaş

• 01.01.2038 - 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan kişiler için 62 yaş

• 01.01.2040 - 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan kişiler için 63 yaş

• 01.01.2042 - 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan kişiler için 64 yaş

• 01.01.2044 - 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan kişiler için 65 yaş

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• 01.01.2046 - 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan kişiler için 65 yaş

Emeklilik hesaplama için internet üzerinden e – devlet kullanılabileceği gibi bu tabloya da bakılabilir.

Erkeklerin SGK’dan 5400 Gün ile Emekli Olmaları İçin Şartlar Nelerdir?

SGK’dan 5400 gün ile emekli olmak isteyen erkekler için koşullar da yaşa ve çalışma dönemine göre değişiklik gösterir. İlk kez 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş erkeklerden 4A kapsamında sigortalı olanlar için emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır. 5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olur. Bunun dışında ise tablo şu şekildedir:

• 01.01.2036 ile 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 64 yaşında

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• 01.01.2038 gününden sonra 5400 günü tamamlayan erkekler 65 yaşında emekli olur.

4A Emekli Aylığı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

SSK emekli maaşı hesaplamak için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi web sitesine girmek gerekir. Buradan aylık hesap sayfasına gidilmelidir. Açılan sayfadaki TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfusa kayıtlı olunan il ve doğum tarihi girilmelidir. Daha sonra sorgula butonuna basılmalıdır. Açılan sayfada emekli aylığına dair bilgiler yer alır. Emeklilik hesaplama için e – devlet online olarak 7/24 kullanılabilir.