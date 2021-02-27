Emeklilik İkramiyesi Ne Kadar? Emekli İkramiyesi Nasıl Hesaplanır?

Emekli ikramiyesinin tutarı 2021 yılı için netleşmemiştir. 2020 yılında en son verilen ikramiye 1.000 TL idi. Bununla birlikte emeklilik ikramiyesi asgari maaş ve emekli maaşının zammına göre belirlenmektedir. Bayram ikramiyelerinin tutarları değişir:

• Babası ölen kız çocukları %25 oranında yetim aylığı alır ve bayram ikramiyesi 250 TL’dir.

• Dul aylığı alan ve çalışan bir kadın %50 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda 500 TL ikramiye alır.

• Çalışmayan ve emekli olmayan kadınlar ise %75 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda 750 TL bayram ikramiyesi alır.

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Kimler Bayram İkramiyesi Almaya Hak Kazanır?

Bayram ikramiyesi almaya hakkı olanlar belli kriterlere uymak zorundadır. Bu liste:

• SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) emeklileri

• Ölüm aylığı alan kişiler

• Fahri emekli olanlar

• Şehit yakınları ve gaziler

• Şampiyon olan sporcular

• Geçici köy korucuları

• Kore, Kıbrıs ve Kurtuluş Savaşı gazileri

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• Teröristlerden aldığı hasar nedeniyle aylık bağlanan siviller ve ölenlerin hak sahipleri

• Vazife ve harp malullüğü aylığı alan erler ve erbaşlar

Kıdem Tazminatı ile Birlikte İkramiye Nasıl Alınır?

Kıdem tazminatıyla ikramiye almak için bazı şartlar yerine gelmelidir. 8 Eylül 1999 tarihinden önce 10 yıl memur olup çalışan, memurluk sisteminden ayrıldıktan sonra işçi olarak başlarsa, çalıştığı işyerinden emeklilik için gerekli yaş dışında diğer şartları karşıladığı için istifa ederse kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Bu durumda işçi, işyerinde geçirdiği süre için kıdem tazminatı alıp emeklilik yaşı şartına ulaştıktan sonra 10 yıllık memuriyeti için de emeklilik ikramiyesi alabilir. Öte yandan, ayrılma nedeni kıdem tazminatı alma hakkı ise ikramiye ödenmesi için ön şarttır.

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Emekli İkramiyesi Nasıl Hesaplanır?

Emekli ikramiyesi hesaplaması için kişinin görevden ayrıldığı tarih baz alınır. Emekli ikramiyeleri, memurların işten ayrıldığı gündeki emeklilik primleri ve emekli maaşları ile birlikte emeklilik tarihi katsayısı esas alınarak hesaplanır. Bu konudaki davalarda, her iki yönde de kararlar vardır. Diğer bir deyişle, bazı mahkemeler ikramiyelerin memurluktan ayrılma tarihi katsayısına göre hesaplandığına karar verirken; diğerleri ikramiyenin emekli aylığı tarihine dayandığına karar verirler.

Emekli İkramiyesi Ödenirken Yıl Sınırlaması Var Mıdır?

Emekli ikramiyesi alırken yıl kısıtlaması üst sınırı yoktur. Kaç yıl hizmet verildiyse, hizmet süresinin her yılı için bir emeklilik ikramiyesi ödenecektir. 25 yıl ise 25 yıl, 30 yıl ise 30 yıl ve 40 yıl ise 40 yıldır.

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Ancak, tam yıl olmayan eksik aylar için emeklilik ikramiyesi ödenmeyecektir. Başka bir deyişle, bir memur 30 yıl 9 ay hizmet verirse, 9 aylık ikramiye yerine sadece 30 yıl ikramiye ödenir. Ancak kıdem tazminatı konusunda böyle bir sınırlama yoktur.

ÖZGÜN 2021 Yılı Asgari Ücretten Emekli Olan Ne Kadar Emekli Maaşı Alır?

Emekli Öğretmen İkramiyeleri Ne Kadar?

Emekli öğretmenlerin ikramiyelerinin tutarı hizmet verdikleri yıla göre değişiklik göstermektedir. Emekli öğretmen ikramiyeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

• 25 yıl hizmeti olanlar için 99.940 TL

• 26 yıl hizmeti olanlar için 103.418 TL

• 27 yıl hizmeti olanlar için 107.395 TL

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• 28 yıl hizmeti olanlar için 111.373 TL

• 29 yıl hizmeti olanlar için 115.350 TL

• 30 yıl hizmeti olanlar için 119.328 TL

• 31 yıl hizmeti olanlar için 123.306 TL

• 32 yıl hizmeti olanlar için 131.261 TL

• 32 – 40 yıl hizmeti olanlar için 127.283 TL ve 159.104 TL

Öğretmenlerin emeklilik ikramiyesi yalnızca 1 defaya mahsustur.

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2021 Emekli Bayram İkramiyeleri Ne Zaman?

2021 emekli bayram ikramiyesi zamları ramazan bayramı ikramiyesi 10-12 Mayıs 2021, kurban bayramı ikramiyesi 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde verilmektedir. 2021 yılı emekliler için büyük promosyon yılı olarak emekliler için büyük avantajlar sunmaya devam edecektir. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar bakımından emekli aylığı bağlanan kişiler promosyon alabilecektir. En az promosyon maaşı aralığı 500,625,750 TL olarak gösterilmektedir. Emekli maaşı alabilmek için anlaşmalı olduğunuz bankalar aracılığıyla promosyon alabilir, emekli maaşınızı zamlı bir şekilde çekebilirsiniz. Emekli maaşını almak isteyen kişiler bankanın promosyon hizmetinden faydalanarak güvenli bir şekilde maaşını alabilmektedir.

En Düşük Memur ve Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?

En düşük memur ve emekli maaşı yılın ilk aylarında olmak üzere 4 bin 92 TL’ye yükselmiştir. En düşük memur emekli maaşı ise yılın ilk ayında 3 bin 21 liraya yükselerek zamlı bir şekilde emeklilere verilmiştir. Zam oranları ve yükselen promosyon miktarıyla birlikte her yıl Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca belirlenen mali ve sosyal haklardan da büyük artışlar meydana gelmiştir. Kamu görevlileri ve memur emeklilerinin tamamı aylık ücret ve maaşlarında yüzde 3 oranında artış gözlenmiştir.2020 yılı ikinci altı aylık dönmede enflasyon oranı 8.37 oranında gerçekleşerek emekli maaşları ikramiyeli olarak memur ve emeklilerine verilmiştir. Enflasyon oranının yükselmesi ile %4,33 artışı ile kamu görevlisi ve memurlarının aylık ücretleri Ocak ayından itibaren toplamda %7,33 artış göstermiştir. SSK, BAĞ-KUR emekli maaşlarında %8,37 artış sağlanmıştır. Emeklinin sosyal güvencesi, hangi sigorta kolundan emekli olduğu 2021 emekli ikramiyesi ve emekli maaşları için son derce önemlidir.

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2021 Emekli İkramiyesi ile Memur Maaşları Nasıl Hesaplanır?

2021 emekli ikramiyesi ile memur maaşlarını hesaplama işlemi emeklinin bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekâlet ücreti, yabancı dil tazminatı, döner sermaye ödenekleri ödemelerine dâhil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödenekleri memur maaşı ödemelerine dâhil edilmektedir. Aile yardımı kapsamında ödenen ödenekler çalışmayan eş, 2 çocuk(0-6 yaş) niteliklerine göre değişmektedir. 2020 yılında memur maaşı 4.154 TL iken, eklenecek zam tutarı 305 TL ve 2021 zamlı memur maaş ödemesi 4.459 TL olmuştur. 2021 emekli ikramiyesi dâhilindeki tüm ödenen zamlı maaş bordroları, memur maaş ve özlük haklarına göre değişiklik göstermektedir.

Emekli Bayram İkramiyesinden Kimler Faydalanır?

Emekli bayram ikramiyesinden faydalananlar şunlardır:

• Ölüm aylığı alan kişiler

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• SSK, BAĞ-KUR ve emekli sandığı emeklisi olan kişiler

• Şehit yakını gazi olan kişiler

• Geçici köy korucuları

• Şeref aylığı alan kişiler

• Savaş gazileri

• Harp malulleri, er ve erbaşlar

• Savaş gazileri

• Terörden zarar görmesiyle aylığa bağlanmış muhtaç kişiler

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• Şampiyon sporcular

Ekli ikramiyeleri kurban bayram öncesi yapılmakta olup, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emekli maaş ve ikramiyelerini beraber yatıracaklarını duyurmuştur. Ödemlerin toplu bir şekilde yapabileceklerini duyuran Ziraat bankası ise vatandaşlarının emekli maaşlarını ne zaman alacaklarını resmi internet şubesinin yer aldığı siteden duyurmuştur. Yaşanan pandemi nedeniyle büyük bir beklentiyle giren emekliler, 2021 emekli ikramiyesi ve maaşların ödenmesi ile rahat bir nefes alacaklardır.