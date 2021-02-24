Emeklilik Tahsis No Ne Zaman Verilir? Emeklilik Tahsis Numarası Nasıl Sorgulanır?

Emeklilik için tahsis no ile ilgili detaylar haberimizde.

Emeklilik Tahsis Numarası Nasıl Öğrenilir?

Emeklilik tahsis no öğrenmek için e – devlet kullanılır. Bunun için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

• SGK-SGK Hizmet Ekstresi-4a Aylık Bilgi Menüsünden SSK emeklilik tahsis numarasını kontrol edebilirsiniz. Tahsis ve emeklilik sorgulama ekranına, e- devlet hesabınıza giriş yaptıktan sonra arama kısmında ulaşabilirsiniz.

• 4b Bağkur için tahsis numarası ayrıca verilmez. Bağkur numaranız aynı zamanda size tahsis edilmiş numaranızdır. Bağkur emeklilik kayıt numarasını öğrenmek için T.C. kimlik numaranızı kullanabilir ve e-devlet şifrenizi kullanarak Bağkur'a tahsisli numarayı öğrenebilirsiniz.

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• Emekli sandığı için emekli sicil sorgulamasını, T.C. numaranız ve e - devlet şifrenizle yapabilirsiniz. Aynı menüden emekli sandığı sicil numarasını da sorgulayabilirsiniz.

SSK Tahsis Numarası İle Emekliler Hangi Bilgileri Öğrenebilir?

Emeklilik tahsis numarası ile görüntülenebilecek bilgiler aşağıda listelenmiştir:

• SSK tahsis numaralı emekliler emeklilik belgelerini görüntüleyebilir ve yazdırabilir.

• SSK tahsis numarası aracılığıyla emekliler emekli maaşlarının miktarını öğrenebilirler.

• Emekliler, SSK tahsis numaraları ile maaşlarını aldıkları ve alacakları tarihi kontrol edebilirler.

• Emekliler SSK numaraları ile kişisel bilgileri ve adres bilgilerinin değişmesi durumunda güncelleme yapabilirler.

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Emeklilik tahsis numarası sayesinde emekliliğe ve aylığa dair pek çok bilgiye ulaşılabilir.

SSK Tahsis No ile Hangi Bilgiler Elde Edilebilir?

SSK tahsis numarasıyla edinilebilecek bilgiler şunlardır:

• SSK tahsis numarasını kullanan kişi tarafından ne kadar prim ödendiği,

• SSK tahsis numarasını kullanan kişinin aylık primini ödeyip ödemediği,

• SSK tahsis numarasını kullanan kişinin ilk işe giriş tarihi,

• SSK toplam ödenmiş prim gün sayısı,

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• SSK çalışanın hesabına bir ayda kaç gün prim ödendiği gibi bilgileri alabilir.

Emeklilik Tahsis Numarası Nasıl Sorgulanır?

Emeklilik tahsis numarasını sorgulamak için 2 farklı yol vardır. Bunlar:

• SGK resmi web sitesi kullanılır. Bu bölümdeki izlenecek yol aşağıdaki gibidir:

• Bu yöntemi kullanarak, SGK resmi web sitesine girilir.

• "Belge Arama" metnine tıklayarak emekli tahsis numarası hakkında bilgi edinilir.

• E-devlet web sitesini kullanılır. Bu bölümde izlenecek yol şu şekildedir:

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• Bu yöntemi kullanarak, TC Kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile e-devlete giriş yapılır.

• Siteye girdikten sonra, "Evrak Takibi Sorgusu" yazısına tıklanır ve emekli tahsis numarası öğrenilir.

Tahsis Numarasına Göre Emekli Maaşı Yatma Günleri Nasıldır?

Emekli maaşı yatma günleri tahsis numarasına göre belirlenmektedir. Burada kriter tahsis numarasının sonunda yer alan rakamdır. Buna göre maaş günleri şöyledir:

• Tahsis numarasının sonu 9 olan SSK’lılar her ayın 17’sinde

• Tahsis numarasının sonu 7 olan SSK’lılar her ayın 18’inde

• Tahsis numarasının sonu 5 olan SSK’lılar her ayın 19’unda

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• Tahsis numarasının sonu 3 olan SSK’lılar her ayın 20’sinde

• Tahsis numarasının sonu 1 olan SSK’lılar her ayın 21’inde

• Tahsis numarasının sonu 8 olan SSK’lılar her ayın 22’sinde

• Tahsis numarasının sonu 6 olan SSK’lılar her ayın 23’ünde

• Tahsis numarasının sonu 4 olan SSK’lılar her ayın 24’ünde

• Tahsis numarasının sonu 2 olan SSK’lılar her ayın 25’inde

• Tahsis numarasının sonu 0 olan SSK’lılar her ayın 26’sında

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• Tahsis numarasının sonu 9, 7 ve 5 olan BAĞ – KUR’lular her ayın 25’inde

• Tahsis numarasının sonu 3 ve 1 olan BAĞ – KUR’lular her ayın 26’sında

• Tahsis numarasının sonu 8, 6 ve 4 olan BAĞ – KUR’lular her ayın 27’sinde

• Tahsis numarasının sonu 2 ve 0 olan BAĞ – KUR’lular her ayın 28’inde

Emekli aylığının hangi gün yatacağını bilmek açısından emeklilik tahsis numarası oldukça önemlidir. Emekliler bunu mutlaka bilmeli; eğer bilmiyorlarsa en yakın SGK’ya gitmeli veya e – devletten sorgulama yapmalıdır.