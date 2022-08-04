Emojilerin Anlamı- En Çok Kullanılan Emoji İfadeleri ve Anlamları

Bu iki kelime yan yana geldiğinde, hislerin görsel olarak tasvir edilmesi anlamına gelen emoji ortaya çıkıyor. Sosyal medya üzerinde mesajlaşırken duyguların ifade edilmesi kolay olmuyor. Bu nedenle de emojiler duyguları daha doğru şekilde ifade etmemize yardımcı oluyor. Peki, emojilerin anlamları nedir?
EMOJİ NEDİR?
Emoji İngilizce de 'emotion' ve 'icon' yani Türkçe karşılığı 'duygu' ve 'ikon' olan kelimelerin birleşimi ile meydana gelmiştir. Emojiler WhatsApp, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter gibi İnternet siteleri ve elektronik mesajlarda karşımızdakine duygumuzu ifade etmek için kullandığımız simgeler olarak tanımlanır. Mesaj ve diğer iletileri daha da zenginleştirmek için kullanılır. Yüz yüze olmadığımızda karşı tarafa mesajla vermek istediğimiz ifadeyi emojiler ile veririz. Emoji, yüz ifadeleri, karakterler, yerler, hayvanlar, meyveler, taşıtlar, bayraklar, matematik terimleri, şekiller, hava durumu simgeleri gibi pek çok çeşidi bulunur
EMOJİLERİN ANLAMLARI 2022
Gülen Yüz Emojileri
Gülümseyen emoji
Memnuniyet ve mutluluk anlamları taşır. Bazen de gerçekten mutlu değilken mutluymuş iyi değilken iyi gidiyormuş ifadesini vermek için tercih edilir.
Pembe yanaklı gülen emoji
Gülümseyen ve gözleri kapalı olan bu ifade ise pembe yanakları ile mutlu ve sıcak duyguları ifade etmek için kullanılır.
Gülümseyen emoji de buna benzer anlama sahiptir. Mutlu ve son derece olumlu olan bir sohbet ortamında atılır. Bu emoji daha çok fazla samimi olunmayan ancak olumlu bir durumu belirtmek için kullanılır.
Kısık gözlü gülen emoji
Sırıtan yüze benzer bir ifadedir. Daha samimi, daha sıcak emojidir. Daha az heyecanlı bakar.
Gülmekten gözünden yaş gelen emoji
Çok komik bir şeyi anlatmak ya da anlatılanın çok komik olduğunu göstermek için kullanılır.
Terli ve açık ağızlı gülümseme
Olumsuz bir haberin sonucunun olumluya döndüğünü ifade etmek için kullanılır.
Gülmekten yerlere yattım emoji
Gülerken sanki yerde yuvarlanıyormuş anlamını verebilmek için yana yatırılmış ifadedir.
Göz kırpan emoji
Şaka yapmak, flört, bir şeyi gizlemek için kullanılır. Eğlenceli ve sevecen olan simge pozitifliği de işaret eder.
Ters gülümseyen surat emoji
Genellikle şaka, alay, aptallık gibi duyguları ifade etmek için kullanılır.
Mavi halkalı gülümseme emojisi
Duaları, melekleri temsil eden simge, meleksi davranışları, iyiliği ifade eder.
Ağzını kapatan emoji
Genellikle utanmayı ve utangaç gülmeler için kullanılır.
Gözünden tek damla yaş akan gülen emoji
Mutsuzken mutlu görünmeye çalışmak, mutlu görünmeye çalışmak ya da mutluluktan ağlamak gibi kavramları ifade etmek için kullanılır.
Kalpli öpücük atan emoji
Genel olarak sevgiyi ve şefkati ifade eden simge, bazen ıslık için de kullanılabilir. Islık çalan kişi hayranlığını ifade etmek için yine bu emojiyi tercih edebilir.
Gözleri kalp olan emoji
Sevgi duygusunu ifade etmek için kullanılır.
Gözleri yıldız olan emoji
Heyecan verici, şaşırtıcı, etkileyici gibi duyguları anlatmak için kullanılır.
Alaycı Yüz İfadeleri
Dil çıkartan emoji
Genellikle eğlence, heyecan, neşe, sevimlilik, oyunculuk, mutluluk, soytarılık, kaçıklık, delilik, aptallık veya şaka gibi bir duyguyu çeşitli şekillerde iletebilir.
Yemeği beğenen emoji
Çekici, lezzetli bir yemeği anlatmak için kullanılır.
Dilinde ve gözlerinde para sembolü olan emoji
Zenginliği anlatmak için kullanılır. Mükemmellik, başarı, zengin olmak, para kazanmak gibi kavramları da ifade eder.
Olumsuzluk İfade Eden Yüz Emojileri
Ağlayan emoji
Bir olayda çok üzgün olduğunu ifade etmek için kullanılır.
Düşünen yüz emoji
Şüpheci, sorgulayıcı anlamları taşır.
Sessizlik emojisi
Gizli olan bir şeyi saklamak ya da sessizlik için kullanılır.
Ağızı fermuarlı emoji
Bir konu ile ilgili konuşmaması veya saklaması gerektiği anlamına gelir.
Gözlerini deviren emoji
Hayal kırıklığı, can sıkıntısı, onaylamama ve küçümseme gibi duyguları ifade etmek için kullanılır.
Maskeli emoji
Sağlık çalışanlarının yanı sıra salgın için kullanılır.
Ağzında termometre olan emoji
Genellikle ateşli hastalık ve grip için kullanılır.
Güneş gözlüklü emoji
Havalı, mükemmel, kaygısız bir tutumu ifade eder.
Kalp Emojileri Anlamları
Kırmızı kalp emojisi
İyi duyguları ifade eden beyaz kalp, kederi ifade eden siyah kalp, dostluğu simgeleyen kahverengi kalp, arkadaşça sevginin sembolü yeşil kalp, aşkı ve sevgiyi ifade eden kırmızı kalp, sadakati belirten mavi kalp, tutku ve romantizmi ifade eden turuncu kalp ve anlayış, şefkat, beğenme gibi anlamlara gelen mor kalp sık kullanılan emojiler arasında yer alır.
Mavi Kalp Emojisi: Dostluk ve sadakati temsil ediyor.
Siyah Kalp Emojisi: Keder, kara mizah ve üzüntüyü ifade eden durumlarda sıklıkla siyah kalp kullanılıyor.
Mor Kalp Emojisi: Sevgi ve şefkati temsil eden mor kalp, anlayış ve beğenme gibi olumlu anlamları da taşıyor.
Sarı Kalp Emojisi: Yaşamı ve mutluluğu simgeliyor. Hayata karşı pozitif bir tavır takınma durumlarında sıklıkla tercih ediliyor.
Kahverengi Kalp Emojisi: Bu emoji, genellikle çikolataya olan sevgiyi ifade etmek amacı ile kullanılıyor.
Pembe Kalp Emojisi: Birine karşı derinleşen ve büyüyen bir sevgi durumunu ifade etmek amacı ile tercih ediliyor.
El Emojileri Anlamları 2022
Tokalaşan Emoji: Genellikle anlaşma yapılan durumlarda sıklıkla tercih edilen bir emoji olarak kullanılıyor.
Alkış Emojisi: Takdir etmek amacı ile kullanılan alkışlama emojisi, tebrik etmek, beğendiğini ifade etmek gibi durumlar için de kullanılıyor.
Yumruk Emojisi: Hoş geldin, “sen bu işi yaparsın” gibi ifadeler için yumruk emojisi kullanılıyor. Kimi durumlarda ise tehdit etmek amacı ile de yumruk emojisi tercih edilebiliyor.
Zafer İşareti Yapan Emoji: Adından da belli olduğu gibi zafer ve barış anlamlarını taşıyor.
Vulcan Selamı Yapan Emoji: Star Trek serisinin en popüler karakterlerinden biri olan Mr. Spock selamı olarak biliniyor. Vulcan selamı adını serideki Vulcan milletinden alıyor. Bu emojinin anlamı ise “uzun yaşa ve başarılı ol.”
Onaylama Emojisi: Bu emoji onaylamak ve doğrulamak amacı ile sıklıkla tercih ediliyor.
Havaya Kaldırılan Yumruk Emojisi: Arkadaşlar arasında birbirine destek vermek amacı ile bu emoji sıklıkla kullanılıyor.
Nesne Emojilerinin Anlamı 2022
Balon Emojisi: Sürpriz, doğum günü, kutlama gibi özel gün ve anlarda kullanılıyor.
Elmas Emojisi: Evlilik, düğün, zenginlik gibi durumlarda kullanılıyor.
Kurdele Emojisi: Etkinlik, faaliyet, hediye gibi nesne ve anlar için sıklıkla tercih ediliyor.
Güneş Emojisi: Yeni bir gün, güneşli bir hava ve pozitif bir başlangıç amacı ile kullanılıyor.
Zarf Emojisi: Posta kutusu, e-mail gibi anlamları ifade etmek amacı ile kullanılıyor.