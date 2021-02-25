En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar? Nasıl Emekli Olurum?

Bu ücret koşulları altında emekli olmak için sigortalı bir işte çalışmak gerekmektedir. İşverenler tarafından prim ücretleriniz yatırılarak 3600 gün dolduktan sonra ve yeni sisteme göre yaş olarak da yaşınızı dolduruyorsanız SSK ya da BAĞ-KUR üzerinden emekli olabilmektesiniz. Emekli olmak için bir işte çalışmadan da isteğe bağlı prim ödemeleri yaparak da emekli olmak mümkündür. Tek farkı işvereniniz tarafından değil sizin tarafınızdan prim ödemeleri yapılır. Tamamlanan prim ödemeleri ve doldurulan yaşla emekli maaşı almaya hak kazanmış olursunuz.



SGK Emeklilik Şartları

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli olmak için bazı koşullar bulunmaktadır. Prim ödeme yöntemi ile emekli olma koşulları şu şekildedir:

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• En önemli koşulu bir işte belli bir süre çalışmaktır. İşe giriş tarihi emekli olmak için en önemli etkendir.

• Belirli bir süre çalışsan da çalışmasan da Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemesi yapmaktır.

• Aktif bir şekilde iş hayatında çalıştıktan sonra emekli olmak için belirlenen yaşın doldurulması gerekiyor. Yaşını dolduran çalışanlar emekli olarak iş yaşantısından ayrılıyorlar.

Emeklilik Nasıl Hesaplanmaktadır?

Emeklilik hesaplama işlemi Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) tarafından internet sitesi üzerinden kolay bir şekilde hesaplanmaktadır.

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Doğum tarihi, cinsiyetiniz, iş başlama tarihiniz, SSK prim ödeme gün sayısı ya da diğer sandıklar gün sayısı, Fili gün sayısı, askerlik sanatçı gün sayısı, yurt dışı gün sayısı ve son olarak 3600 günün doldurulduğu tarih hesaplama tablosuna girilerek ne zaman emekli olacağınızı hesaplayabilirsiniz.

Çıkan emekli olma yaşınız ve kalan çalışma gün sayının sonunda emekli maaşı almaya başlarsınız.

Emeklilik Yaşı Kaç?

Emekli olma yaşı cinsiyet olarak farklılık göstermektedir. Sigorta başlangıç tarihi 1976’dan erken olan erkekler için; 55 yaşını doldurmuş ve 5000 prim günü tamamlamış olmaları gerekmektedir.

• 08.09.1999 yılı sonrası erkekler için; 60 yaşını doldurmuş ve 7000 prim gününü tamamlamış olması gerekir. 1999 yılı sonrası sigorta başlangıcı önemli olmayıp 7000 iş gününü doldurup 60 yaşında olmaları emekli maaşı almaları için yeterli olacaktır.

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• 01.05.2008 yılı ve sonrası için erkeklerin emekli olmaları için 7200 pirim günü ve 60 yaşını doldurmalar gerekmektedir.

• 31.12.2005 yılına kadar 7200 iş gününü doldurmuş erkek çalışanlar 60 yaşında emekli olabilmektedirler.

Normal emeklilik şatlarına göre 31.12.2005 tarihine kadar 7200 iş gününü oldurmuş erkek çalışanlar 60 yaşında emekli olmaktadırlar. Fakat diğer koşullara ve yıllara göre yaş faktörü değişmektedir.

• Ocak 203 ve Aralık 2037 yılları arasında 7200 iş günü tamamlayanlar için emekli olma yaşı 61,

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• Ocak 2038 ve Aralık 2039 yılları arasında 7200 iş günü tamamlayanlar için emekli olma yaşı 62,

• Ocak 2040 ve Aralık 2041 yılları arasında 7200 iş günü tamamlayanlar için emekli olma yaşı 63,

• Ocak 2042 ve Aralık 2043 yılları arasında 7200 iş günü tamamlayanlar için emekli olma yaşı 64,

• Ocak 2044 ve Aralık 2045 yılları arasında 7200 iş günü tamamlayanlar için emekli olma yaşı 65,

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• Ocak 2046 ve Aralık 2047 yılları arasında 7200 iş günü tamamlayanlar için emekli olma yaşı 65 olarak belirlenmiştir.

Kadınlarda Emeklilik Yaşı

Kadınlarda emekli olma yaşı erkeklere göre daha öncedir. Son düzenlemeler ile 2008 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olan çalışan kadınlar için 7200 prim günü doldurulmasıyla beraber en erken emekli olacağı yaş 58 en geç emekli olacağı yaş 65 olarak belirlenmiştir.

Erkek sigortalıya göre 2 3 yıl daha erken emekli maaşı almaktadırlar.