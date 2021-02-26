En Güzel Cuma Mesajları ve Sözleri: Resimli, Anlamlı, Kısa, Yazılı, Değişik Cuma Mesajları

Cuma mesajları veya sözleri Müslümanların teknolojik iletişim çağında SMS, Whatsapp ya da sosyal medya araçlarını kullanarak en çok uyguladığı yöntem haline geldi. 2020 yılının ortalarında başlayan Koronavirüs salgını 2021 yılında da devam ediyor. Bu dönemde Müslümanlar sevdiklerinden uzak kalmanın burukluğunu yaşıyor. Bu nedenle sevdiklerine Resimli, Anlamlı, Kısa, Yazılı, Değişik Hayırlı Cumalar Mesajları göndererek onları sevindirmek için arayışa giriyorlar. Özellikle Ayetli, hadisli, ağlatan cuma mesajları, Peygamberimizin (s.a.v) Cuma sözleri ve Güzel sözlü Cuma mesajı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Sevdiklerinize iletebileceğiniz Resimli, Anlamlı, Kısa, Yazılı, Değişik Hayırlı Cumalar Mesajları ile sözlerini haberimizde derledik. İşte, Resimli, Anlamlı, Kısa, Yazılı, Değişik Cuma günü sözleri ve 2021’in en güncel Cuma mesajları...

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CUMA MESAJLARI 2021

2021 yılında pandemi süreci ne yazık ki devam ediyor. Bu nedenle sevdiklerinden ayrı kalan Müslümanlar Cuma günlerini en güzel resimli, kısa, anlamlı, ayetli ve hadisli Cuma mesajları göndererek değerlendirmek istiyor.

Resimli Cuma mesajları

Teknoloji ilerledikçe alışkanlıklarımız da değişiyor. Eskiden çevirmeli telefonlar varken sevdiklerimizi arar ve onlara sevgimizi iletirken hayırlı cumalar dilemeyi de ihmal etmezdik. Ancak teknoloji gelişti ve sevdiklerimize iletilerimiz de değişmeye devam ediyor. Bu nedenle günümüzde Müslümanlar artık sevdiklerine resimli Cuma mesajları sunmaktadır. Siz de sevdiklerinize iletmek isterseniz aşağıdaki seçeneklerden istediğinizi seçerek bunu yapabilirsiniz. İşte En güncel resimli Cuma mesajları:

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resimli cuma mesajları

- Yeter ki Yürekten gelsin sesler, Allah her duayı dinler. Hayırlı Cumalar...

resimli cuma mesajı

- Gönlünüzden geçen en hayırlı dualar kabul olsun! Amin. Hayırlı Cumalarınız olsun.

resimli cuma mesajları ve sözleri

- Cuma günü ve gecesi çok salavat getirene şefaat edilsin inşallah. Cumanız MÜbarek Olsun.

resimli güzel sözlü cuma mesajları

- "Kul Rabbine en ziyade secdede iken yakın olur. Öyle ise secdede duayı çok yapın" Hayırlı Cumalar...

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resimli anlamlı cuma mesajları

Gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, "Ol" deyince olduranın 99 adı hürmetine dualarımızı kabul eylesin Mevlem. Amin. Hayırlı Cumalar

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Anlamlı Cuma Mesajları

Yemek yerken bile sofra hazırlarken anlamlı ürünleri birarada sunmaya çalışırız. Hayatımızda neredeyse her şeye bir anlam yüklemek isteriz. Bir şeyin anlamını bilmiyorsak ona hemen anlam yüklemek için çabalarız. İşte bu fıtratımızda olan özelliğimiz sayesinde her şeyimiz anlamlı olsun isteriz. Bu nedenle sevdiklerimizle paylaşacağımız mesajların anlamlı olması gerekir. Müslümanlar olarak sevdiklerimize anlamlı Cuma mesajları iletmek en sevdiğimiz özelliğimizdir. Cuma gününün anlamı gereği mesajları da anlamlı olmalıdır. İşte sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz onlarca anlamı Cuma mesajları:

- Cuma bizlere en çok da dostların güzelliğiyle, dualarıyla mübarek oluyor. Bu mübarek Cuma gününde umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumamız hayırlara vesile olsun...

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- Ne bir evim var bu dünya aleminde, ne de kiracı olduğum bir mülküm… Ömrüm kadarıyla misafirim sadece! Bu misafirliği gerçek sevgi ve sevenlerimizle geçirmek dileğiyle. Hayırlı cumalar...

- Allah (c.c) sevgisi ve derinden hissettiğimiz aşkı neler yaptırmaz ki insana? Bir canım değil, varsa binlerce can feda olsun O’nun yoluna. Hayırlı Cumalar...

- Allah vücutlarınıza ve şekillerinize bakmaz. Fakat Allah kalplerinize bakar. Kalbiniz güzel ahlakla dolsun! Cumanız mübarek olsun.

- Rabbim çok yorgunum. Bana bütün haberlerin en güzelini gönder. Üzerime bir iyilik ve güzellik ver, hiç ummadığım sevinç nasip et. Bu mesajı gönderdiğim tüm sevdiklerime de ömrü hayatı boyunca huzur nasip et. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

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- Ya Rabbi, Zatını seyran ettir, kendine hayran ettir, öyle yaşat ki bizi, ömrümüzün kalan kısmına ebedi bayram ettir. Hayırlı Cumalar.

- Ey Cuma! Öyle bir gelişle gel ki; Kapkara kalplere nur, hırstan kör olmuş gözlere fer, mühürlenmiş kulaklara çığlık, basiretsiz akıllara idrak, zulme sessiz kalan yığınlara feraset, kilitlenmiş vicdanlara, anahtar ol. Cumamız mübarek olsun.

Allah; Ömrünü zeytin ağacının ömrü gibi uzun, bedenini zeytinyağı gibi sıhhatli, yuvanı zeytin taneleri gibi bereketli yapsın. Hayırlı Nurlu Cumalar dilerim.

Hayırlar feth ola, şerler def ola, gönüller handan ola, hastalar şifa ola, dertliler deva ola, borçlular eda ola, kalplerimiz mesrur, ayıplarımız mestur, günahlarımız mağfur, dünyamız mamur, ahiretimiz mamur, içimiz, dışımız pürnur ola, ahir ve akıbetimiz hayrola. Cumamız mübarek olsun.

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Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız mübarek olsun.

Umut edip beklediğiniz, el açıp dua ettiğiniz her ne varsa olması dileğiyle hayırlı cumalar.Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Fenalıktan ve azgınlıktan men eder düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Hayırlı cumalar.

Her gününüz hayır, her gününüz bereket, barış, huzur, kardeşlik ve güzelliklerle dolsun. İbadetleriniz makbul, dualarınız kabul, cumanız mübarek olsun.

Ayetli Cuma Mesajları

“Tevrat’la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah’ın âyetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü! Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz.” (Cuma Suresi – 5).

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“De ki: "Ey yahudiler! Başka insanlar değil de yalnız kendinizin Allah’ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız haydi ölümü temenni edin!" (Cuma Suresi – 6).

“Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir.” (Cuma Suresi – 7).

“Şöyle de: "Biliniz ki, kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm, muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah’a döndürüleceksiniz, O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir." (Cuma Suresi – 8).

“Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.” – (Cuma Suresi – 9).

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“Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lutfundan nasip arayın. Allah’ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz.” (Cuma Suresi – 10).

“Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki: ‘Allah’ın nezdinde olan, eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Cuma Suresi -11).

Hadisli Cuma mesajları

“Cumada öyle bir an vardır ki eğer müslüman bir kul o anı denk getirir Allah’tan iyi bir dilekte bulunursa Allah onu kendisine muhakkak verir” (Müslim, “Cum‘a”, 13-15).

“Her kim önemsemediği için üç cumayı terk ederse, Allah onun kalbini mühürler” (Ebû Dâvûd, “Salât”, 210; Tirmizî, “Cum‘a”, 7).

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"Cuma günü melekler mescidin kapılarına oturur, insanları geliş sırasına göre yazarlar. İnsanlar o gelişlerine göre; deve bağışlamış, sığır bağışlamış, koyun bağışlamış, tavuk bağışlamış, serçe bağışlamış ve yumurta bağışlamış kimselerin sevabı gibi sevap kazanırlar." (Buhari, Cuma: 31; Müslim, Cuma: 7)

"Ümmetinin bayramları içinde Cumadan daha kıymetli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldir." (Deylemi)

Peygamberimiz’in (S.a.v) Cuma sözleri

Ebû Hüreyre'den -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

“Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı.” (Müslim, Cuma 17, 18)

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Ebû Hüreyre’den -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre Resûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

“Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur.” (Müslim, Cuma 27)

Yine Ebû Hüreyre’den -radıyallâhu anh- rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:

“Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur.” (Müslim, Tahâret 16)

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Cuma Hutbesi Konusu – 26 Şubat 2021

Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 26 Şubat 2021 tarihli Cuma hutbesi konusu şöyle:

ZOR ZAMANLARDA MANEVİYATIMIZDAN DESTEK ALMAK

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.”

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Zor zamanlarda duasının kabul edilmesini isteyen kişi, rahat zamanında çokça dua etsin.”

Aziz Müminler!

Hayatımız boyunca pek çok sıkıntı, keder ve musibetle karşılaşırız. Sonuçları ne olursa olsun başımıza gelen her olay, dünya imtihanının bir parçasıdır. Ömür dediğimiz sermaye, aslında imtihan için bize tanınan sınırlı süredir. Önemli olan bu süreyi iman ve salih ameller ile geçirebilmek, karşılaştığımız hadiseler karşısında doğru tavırlar ortaya koyabilmektir. Nitekim Cenâb-ı Hak bir ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır: “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele!”

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Kıymetli Müslümanlar!

İyi günlerimizde olduğu gibi, zor zamanlarda da Allah’a olan sevgimizden ve güvenimizden güç almalıyız. Çetin sınavlar karşısında mümin olarak öncelikli sorumluluğumuz, elimizden gelen bütün tedbirleri almaktır. Olaylara soğukkanlı ve metanetli yaklaşmak, çözüm için çaba sarf etmektir. Asla umutsuzluğa kapılmamak, inancımızı ve direncimizi kaybetmemektir.

Aziz Kardeşlerim!

Sebeplere başvuran; ilmin, aklın ve tecrübenin ışığında her türlü tedbiri alan mümin, aynı zamanda tevekkül etmeyi ve ilâhî takdire rıza göstermeyi bilmelidir. İsyan ve taşkınlıkla değil, teslimiyet ve sekînetle hareket etmelidir. Korku, endişe ve karamsarlıktan uzak kalarak, Rabbinin mutlak iradesine sığınmalıdır. En güvenli sığınak, Cenâb-ı Hakk’ın eşsiz kudreti, ilim ve hikmeti, yardım ve inayetidir. O’na olan inancını bir an bile yitirmemek, O’na dayanmak, O’na güvenmek ve O’ndan yardım dilemek müminin hayat ışığıdır. Dua ve niyazla, tevbe ve istiğfarla, hamd ve şükürle Allah’a iltica etmek, kulluğun özüdür.

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Aziz Müminler!

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: “Müminin durumu ne hoştur! Her hâli kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hâl geldiğinde şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde sabreder; bu da onun için hayır olur.”

O halde, müminin Rabbine dayanarak, kendine güvenerek ve kardeşleriyle yardımlaşarak zorlukları aşabileceğini unutmayalım. Yaşadığımız olayları ibret ve ferasetle okuyalım. Sorumluluk bilinci ve nefis muhasebesi çerçevesinde değerlendirelim. Üzerimize düşeni yaptığımızdan emin olalım. Bu dünyanın sınavlarını azim, sabır ve şükür terazisinde tartalım. Hayatta güçlü olmak için ibadet, dua, tefekkür ve tevekkülle maneviyatımızı canlı tutalım. (Kaynak: Diyanet)

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Cuma Namazı Vakitleri - Cuma Namazı Saati