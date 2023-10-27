Meksika mutfağının sevilen lezzetlerinden Enchilada, dünya genelinde de sevilerek tüketilen yemek tarifleri arasında yer alıyor. Enchiladaların yapımında, seçilen iç malzemeler tortillalara sarılır ve bir fırın kabına yerleştirilir. Daha sonra üzerine enchilada sosu ve rendelenmiş peynir eklenir. Enchiladalar, peynir eriyip kızarana kadar fırında pişirilir. Enchilada tarifi, yapılışı, malzemeleri, kalorisi ve tüm püf noktaları haberimizde.

ENCHİLADA TARİFİ, NASIL YAPILIR?

ENCHİLADA MALZEMELERİ

Enchilada Sosu İçin:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı kırmızı biber tozu

1/2 çay kaşığı kimyon

1/4 çay kaşığı sarımsak tozu

2 bardak tavuk suyu

Tuz

Enchiladalar İçin:

8 adet tortilla ekmeği

2 bardak rendelenmiş tavuk (pişmiş)

1 bardak rendelenmiş cheddar veya Monterey Jack peyniri

1 soğan, ince doğranmış

1/2 çay kaşığı tuz

Zeytinyağı

ENCHİLADA YAPILIŞI

Enchilada Sosunun Hazırlanması:

Orta ateşte, bir tencerede zeytinyağını ısıtın.

Unu ve kırmızı biber tozunu ekleyin, sürekli karıştırarak 1 dakika pişirin.

Kimyon ve sarımsak tozunu ekleyin.

Tavuk suyunu yavaşça karışıma ekleyin, sürekli karıştırarak kaynamasını bekleyin.

Kaynadıktan sonra ateşi kısın ve koyulaşana kadar 10-15 dakika kadar pişirin.

Enchiladaların Hazırlanması:

Fırını 180°C (350°F) ısıtın.

Zeytinyağı ile bir tavayı yağlayın ve ısıtın.

Soğanı tavaya ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.

Rendelenmiş tavuk, tuz ve yarım bardak enchilada sosunu tavaya ekleyin, karıştırın.

Tortillaları hafifçe ısıtın (bu, onları daha esnek hale getirecektir).

Her bir tortillanın üzerine tavuklu karışımdan koyun ve rulo yapın.

Yağlanmış fırın kabına enchiladaları yerleştirin.

Üzerine kalan enchilada sosunu dökün ve rendelenmiş peynir serpin.

Fırında, peynir eriyene ve üzeri hafifçe kızarana kadar 20 dakika pişirin.

Sunum Önerisi:

Pişen enchiladaları fırından çıkarın.

Üzerine taze doğranmış yeşillikler, ekşi krema veya avokado dilimleri ekleyerek servis yapın.

ENCHİLADA TARİFİ PÜF NOKTALARI NELER?

1. Tortilla Seçimi:

Mısır tortillası kullanmak, enchiladalarınıza otantik bir Meksika lezzeti katacaktır. Ancak buğday tortillası da kullanabilirsiniz.

2. Tortillaların Hazırlanması:

Tortillaları doldurmadan önce hafifçe ısıtın, böylece daha esnek hale gelirler ve yırtılmazlar.

3. İç Malzeme Seçimi:

Tavuk, kırmızı et veya deniz ürünleri kullanabilirsiniz; veya vejetaryen bir seçenek olarak peynir ve sebzeler tercih edebilirsiniz.

İç malzemelerin iyice pişmiş ve doğranmış olmasına dikkat edin.

4. Sos Hazırlığı:

Enchilada sosunu evde kendiniz hazırlayabilirsiniz; böylece taze ve kişiselleştirilmiş bir tat elde edersiniz.

Sosun kıvamının ne çok sıvı ne de çok koyu olmadığına dikkat edin.

5. Peynir Seçimi:

Enchiladalarda eriyen türden peynirler kullanın. Cheddar, Monterey Jack veya Mozzarella iyi seçeneklerdir.

6. Fırınlama:

Enchiladaları fırınlarken üzerlerinin kurumaması için yeterince sos ve peynir kullanın.

Fırın kabını yağlamayı unutmayın, böylece enchiladalar yapışmaz.

7. Sunum:

Enchiladaları fırından çıkarır çıkarmaz taze otlar, ekşi krema veya guacamole ile servis edin.

Yanında pilav ve refried beans (yeniden kızartılmış fasulye) ile servis yapabilirsiniz.

8. Baharatlar:

Kişisel zevkinize göre enchiladalarınıza baharat ekleyebilirsiniz. Kimyon, sarımsak tozu ve taze kişniş popüler seçeneklerdir.















