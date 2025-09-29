Öğrencilerin yoğun talep gösterdiği İŞKUR Gençlik Programı ile ilgili son dakika gelişmesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmasında duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz dönemde 100 bin olan İŞKUR Gençlik Programı kontenjanlarının 150 bine yükseltildiğini öğrencilere müjdeledi. Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "(İş-Kur Gençlik Programı) Gençlerimizin programa yoğun teveccühü dolayısıyla kontenjanı 150 bine çıkardık. İnşallah 2028 yılına kadar toplam 1 milyon öğrencimizi İş-Kur Gençlik Programından faydalandırmayı hedefliyoruz."