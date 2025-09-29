Yeni Şafak
İŞKUR Gençlik Programı kontenjanları artırıldı

İŞKUR Gençlik Programı kontenjanları artırıldı

19:3029/09/2025, Pazartesi
G: 29/09/2025, Pazartesi
İŞKUR Gençlik Programı kontenjanları artırıldı
İŞKUR Gençlik Programı kontenjanları artırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. İŞKUR Gençlik Programı konusunda alınan kararları paylaşan Erdoğan, bu doğrultuda İŞKUR Gençlik Programı kontenjanlarının artırıldığını öğrencilere müjdeledi.

Öğrencilerin yoğun talep gösterdiği İŞKUR Gençlik Programı ile ilgili son dakika gelişmesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmasında duyurdu.


İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KONTENJANLARI ARTIRILDI


Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz dönemde 100 bin olan İŞKUR Gençlik Programı kontenjanlarının 150 bine yükseltildiğini öğrencilere müjdeledi. Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "(İş-Kur Gençlik Programı) Gençlerimizin programa yoğun teveccühü dolayısıyla kontenjanı 150 bine çıkardık. İnşallah 2028 yılına kadar toplam 1 milyon öğrencimizi İş-Kur Gençlik Programından faydalandırmayı hedefliyoruz."







