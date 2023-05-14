Seçmenler, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim i'nde oylarını kullanmaya başladı. "Erdoğan nerede ve ne zaman oy kullandı" sorusunun yanıtı belli oldu.

ERDOĞAN NEREDE OY KULLANDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ve eşi Emine Erdoğan oylarını en son yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Üsküdar Kısıklı'daki konuttun yakınındaki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanmıştı. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, yine İstanbul'da oy kulladı.

"OLAYSIZ, SIKINTI YAŞANMADAN SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İstanbul Üsküdar'da oyunu kullandı. Oy verme işleminin ardından konuşan Erdoğan, "Sabah saatleri itibariyle takipteyim. Olaysız, sıkıntı yaşanmadan süreç devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Vatandaşlarımız büyük şevkle oylarını kullanıyorlar. Burada da bir sıkıntı yok. Seçim sonuçlarını İstanbul'da takip edeceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyunu Üsküdar Kısıklı'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı. Erdoğan, "Temennim odur ki, akşam sayımlardan sonra ülkemiz, milletimiz için, Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği Rabbimden niyaz ediyoruz. Bütün seçmenlerimizin şöyle hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaları, Türk demokrasisinin gücünü göstermesi bakımından çok çok önemli" dedi.

OY KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kuruldu.

Buna göre, 14 Mayıs'ta seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.

Seçmenin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği 6 adım şöyle:

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

EÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Seçim sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre 21.00 civarı açıklanacak.

SEÇİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Seçim sonuçlarıyla ilgili detaylı bilgi için www.ysk.gov.tr internet sitesinden "Sandık Sonuçları ve Tutanakları" kısmından 2009 yılından bugüne kadar yapılan seçimlerin sonuçları sandık-muhtarlık-ilçe-il bazında yayımlanıyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi, Milletvekili Genel Seçimi, Mahalli İdareler Genel Seçimi ve Anayasa Değişikliklerinin Halkoylamasına sunulması hakkında bütün bilgilere "www.ysk.gov.tr" internet sayfasından "Kurumumuz/Seçim Mevzuatı ve İlgili Diğer Mevzuat"" kısmından ulaşılabilir.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

YSK İstanbul seçim sonuçları sorgulama ekranı için "www.ysk.gov.tr" internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları YSK tarafından açıklanacaktır. 14 Mayıs oy verme günü, Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecektir. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecektir. İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasına ilişkin takvim yürürlüğe girecektir.







