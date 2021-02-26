Erkek isimleri: Kur’an’da geçen erkek bebek isimleri listesi

Yeni doğacak bebeğe sahip olacak ebeveynler çocuklarının cinsiyetlerini öğrendikten sonra bir isim arayışı içerisine girerler. Hazreti Muhammed yeni doğan bebeğe anlamı güzel isimlerin koyulmasını buyurmuştur. Muhafazakâr aileler genellikle erkek çocuklarına isim koyarken Kuran-ı Kerim’deki ayetlerden esinlenirler. Hatta erkek çocuk ismi olarak erkek sahabelerin isimlerinden faydalanırlar. Muhafazakâr aileler dinlerine uygun olması açısından Kuran'da geçen erkek isimleri tercih ettikleri söylenebilir.

Erkek isimleri listesi

Kur'an-ı Kerim’den isim seçen ebeveynlerin dikkatli olmaları gerekir. Çünkü Kuran-ı Kerim’de geçen her kelimenin anlamı güzel olmayabilir.

erkek bebek isimleri

İşte, en güncel ve anlamlarıyla birlikte erkek isimleri:



EYÜP

Kuran-ı Kerim’de Enam suresinde geçen bir ayetten esinlenmiş erkek çocuğu ismidir. Eyüp ismi sakıntı ve dertlere sabreden, sabır timsali kişileri temsil eder.

REKLAM

YUSUF

Kuran-ı Kerim’de olan Yusuf suresinden esinlenerek erkek çocuklarına konulan bir isimdir. Yusuf ismi yakışıklı ve güzel anlamına gelir.

ÖZGÜN Kız isimleri: Kur’an’da geçen kız bebek isimleri listesi

DAVUD

Kuran-ı Kerim’de sebe suresinde geçen bir ayetten esinlenilmiştir. Davud ismi aynı zamanda bir peygamber ismidir. Davud ismi düzene uyan kişi anlamına gelir. Diğer bir anlamı ise güzel sesli demektir.

FURKAN

Kuran-kerimde geçen erkek isimlerinden olan Furkan tefrik anlamına gelir. Yani doğruyu ve yanlışı birbirinden ayıran kişi anlamındadır. Ayrıca iyi ve kötüyü birbirinden ayıran kişi anlamını taşır.

İBRAHİM

İbrahim ismi Kuran-ı Kerim’de geçen bir erkek çocuğu ismidir. İsmin Kuran-ı Kerim’de geçişi İbrahim peygamberden kaynaklıdır. İbrahim isminin bilinen en yaygın anlamı inananların babasıdır. Aynı zamanda İbrahim isminin anlamları arasında hakların babası da vardır.

REKLAM

MUHAMMED

Muhammed isminin birçok anlamı vardır. Bu anlamlardan en yaygın olarak kullanılanı pek çok kere, tekrar tekrar övülmüş, methedilmiş kişi demektir. Aynı zamanda Muhammed ismi güzel huylu ve hoşgörülü anlamına gelir. Muhammed ismi Arapça kökenli olan ve Kuran-ı Kerim’de geçen bir isimdir. Yeni doğan erkek çocuğu ismi olarak tercih edilen Muhammed ismi İslam dininin peygamberi olan Hazreti Muhammed’den dolayı çok fazla tercih edilir. Erkek çocuklarına bu ismi koyan kişilerin fikirleri birbirinden ayrılır. Bir kısım kişi bu ismin konulmaması gerektiğini savunurken bir kısım kişi de bu ismin kullanılabileceğini savunur. İslam dini anlamında bu konuda kesin bir hüküm yoktur. Fakat erkek çocuklarına Muhammed ismi konulması günahtır gibi bir söylem kesinlikle söylenemez.

REKLAM

İHSAN

Yeni doğan erkek çocuklarına isim arayan ebeveynler Kuran-ı Kerim’den isim aradıkları zaman karşılaşabilecekleri bir isim İhsan’ dır. İhsan ismi ilk anlamı iyilik etmek, iyi davranmaktır. İhsan isminin diğer bir anlamı ise bağışlama ve bağışta bulunmadır.

en güzel erkek isimleri

AHMET

Ahmet ismi Kuran-ı Kerim’de saf suresinin 6. ayetinde yer alan bir isimdir. Ebeveynlerin erkek çocuğu ismi olarak tercih ettiği Ahmet isminin anlamı övgüye layık olan insandır.

ASIM

Kuran-ı Kerim’de Mumin suresinde, Yusuf suresinde ve Hud suresinde geçen bir erkek çocuğu ismidir. Asım isminin anlamı namuslu, günahı olmayan kişidir.

RAUF

Kuran-ı Kerim’de geçen bir erkek çocuğu ismi olan Rauf Bakara suresi ve Tevbe surelerinde geçen ayetlerden esinlenerek konulan bir isimdir. Erkek çocuklarına Rauf ismi koyan ebeveynler ismin anlamından dolayı da tercih edilir. Rauf ismi anlamı eksiksiz demektir.

REKLAM

bebek isimleri

METİN

Kuran-ı Kerim’de Zariyet suresinde geçen bir erkek çocuğu ismidir. Metin isminin anlamı sağlam demektir.

ZAHİR

Kuran-ı Kerim’de geçen ve İslam dininde önemli bir yere sahip olan Zahir ismi Hadid suresinde, Enam suresinde ve Kehf suresinde bulunan ayetlerden esinlenmiştir. Erkek çocuğu ismi olarak tercih edilen Zahir ismi parlak anlamı taşır.