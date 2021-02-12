2021 yılına ertelenen sınavların yeni tarihleri belli oldu.Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Sınav başvuruları ise 27 Ocak- 23 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak. Sınavın geç başvuru günü ise 3 Mart 2021 olarak belirlendi.

ERTELENEN SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

Sınava katılacak aday öğrencilerin Türkçe test grubundan 40, temel matematik test grubundan 40, sosyal bilimler alanında 20 ve fen bilimleri alanından 20 olmak üzere toplam 120 soruyu belirlenen 135 dakikada (2 saat 15 dakika) cevaplandırması gerekecek.

Sınavların Yeni Tarihleri

e-YDS 2020/13 20 Şubat 2021

2020-YDUS 20 Şubat 2021

2020-ALES/2 21 Şubat 2021

2020-DİB-MBSTS 27 Şubat 2021

2020-YÖKDİL/2 28 Şubat 2021

2020-Sayıştay Yazılı 6-7 Mart 2021

2020-DUS/STS 7 Mart 2021

2020-KPSS DHBT 11 Nisan 2021

Sınavların Yeni Tarihleri



e-YDS 2020/13 ➡️ 20 Şubat 2021



2020-YDUS ➡️ 20 Şubat 2021



2020-ALES/2 ➡️ 21 Şubat 2021



2020-DİB-MBSTS ➡️ 27 Şubat 2021



2020-YÖKDİL/2 ➡️ 28 Şubat 2021



2020-Sayıştay Yazılı ➡️ 6-7 Mart 2021



2020-DUS/STS➡️ 7 Mart 2021



2020-KPSS DHBT ➡️ 11 Nisan 2021 — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) January 18, 2021

Yüz yüze sınavlar ertelendi Karne notunun verilebilmesi için gerçekleştirilmesi planlan yüz yüze sınavlar, sömestr tatili sonrasına bırakıldı. Yeni tarih, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri doğrultusunda belirlenecek.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz" dedi.Bakan Selçuk'tan yazılı açıklamaBakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, eğitimi, ders konularını öğrencilere yüklemek için değil öğrencileri bilgiyle yetiştirmek ve donanımlı olarak geleceğe hazırlamak için verdiklerini belirtti. Sınavların da öğrencilerin bu bilgileri ne kadar aldığını ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapıldığını kaydeden Selçuk, "Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar" ifadelerini kullandı.Bakan Selçuk: Fiziksel aktiviteyi sağlayamazsak ileride çok zorlanacağızMilli Eğitim Bakanı Selçuk: Bu hafta da 50 bin tablet dağıtacağız







