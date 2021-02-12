2021 yılına ertelenen sınavların yeni tarihleri belli oldu.Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Sınav başvuruları ise 27 Ocak- 23 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak. Sınavın geç başvuru günü ise 3 Mart 2021 olarak belirlendi.
ERTELENEN SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?
Sınava katılacak aday öğrencilerin Türkçe test grubundan 40, temel matematik test grubundan 40, sosyal bilimler alanında 20 ve fen bilimleri alanından 20 olmak üzere toplam 120 soruyu belirlenen 135 dakikada (2 saat 15 dakika) cevaplandırması gerekecek.
Sınavların Yeni Tarihleri
e-YDS 2020/13 20 Şubat 2021
2020-YDUS 20 Şubat 2021
2020-ALES/2 21 Şubat 2021
2020-DİB-MBSTS 27 Şubat 2021
2020-YÖKDİL/2 28 Şubat 2021
2020-Sayıştay Yazılı 6-7 Mart 2021
2020-DUS/STS 7 Mart 2021
2020-KPSS DHBT 11 Nisan 2021
Sınavların Yeni Tarihleri
e-YDS 2020/13 ➡️ 20 Şubat 2021
2020-YDUS ➡️ 20 Şubat 2021
2020-ALES/2 ➡️ 21 Şubat 2021
2020-DİB-MBSTS ➡️ 27 Şubat 2021
2020-YÖKDİL/2 ➡️ 28 Şubat 2021
2020-Sayıştay Yazılı ➡️ 6-7 Mart 2021
2020-DUS/STS➡️ 7 Mart 2021
2020-KPSS DHBT ➡️ 11 Nisan 2021
Sınavların Yeni Tarihleri
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