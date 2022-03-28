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Erzincan-Erzurum karayolunda feci kaza

Erzincan-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü havaya uçtu. Erzurum-Erzincan kara yolu Bayırbağ mevkisinde yaşanan kaza yolcu otobüsünün yol kenarındaki ağaçlara çarparak şarampole devrilerek gerçekleşti. Olay mahalli adeta can pazarına döndü. İşte detaylar.

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Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Erzincan-Erzurum karayolunda feci kaza: 1 ölü, 33 yaralı
Erzincan-Erzurum karayolunda feci kaza

Erzurum-Erzincan karayolu Altınbaşak mevkiinde bir yolcu otobüsü yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi. İşte, haberin detayları.

Kazada 1 kişi olay yerinde öldü, 33 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra itfaiye, AFAD görevlileri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas da olay yerine gelerek bilgi aldı. Makas, incelemeleri sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, özel bir firmaya ait otobüste sürücü ve 2 görevlinin yanı sıra 33 yolcunun bulunduğunu belirterek, "Yolcu otobüsünün sürücü hatası nedeniyle şarampole düşüp devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8’i ağır 33 kişi yaralandı." açıklamalarında bulundu.

Makas, kazanın ardından bölgeye 11 ambulansın yanı sıra çok sayıda sağlık AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekibinin sevk edildiğini anlatarak, "Ekiplerimizin çalışmaları sonucu yaralılarımızın tamamının ilimizdeki hastanelere sevk işlemi sağlandı. Yaralılarımıza acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah başka can kaybı olmaz." ifadelerini dile getirdi.

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