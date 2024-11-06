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Erzincan'ın posta kodu kaç? Erzincan İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları

Erzincan'ın posta kodu kaç? Erzincan İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları

15:356/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Erzincan posta kodu
Erzincan posta kodu

Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Erzincan'ın da posta kodu bulunmaktadır. 8 ilçeye sahip olan Erzincan, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu illerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Erzincan'ın çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Erzincan'ın posta kodu kaçtır? Erzincan'ın il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.

Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 8 ilçeye sahip Erzincan'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Erzincan'ın ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Erzincan ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Erzincan'ın posta kodu kaç?

Erzincan'ın posta kodu 24000'dir.

Erzincan İlçe Posta Kodları

Erzincan Merkez: 24100

Çayırlı: 24500

İliç: 24700

Kemah: 24400

Kemaliye: 24610

Otlukbeli: 24515

Refahiye: 24302

Tercan: 24802

Üzümlü: 24160

Posta Kodu Nedir?

Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.

Posta Kodu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Şehrin plaka kodu, dağıtım birimi ve grubu ile belirlenen posta kodu rakamları, posta dağıtım şirketlerinde gönderinizin daha kolay sınıflandırılmasını sağlar. Yukarıda yer alan posta kodu sorgulama sayfası üzerinden il, ilçe ve mahalle değişkenlerine göre belirlenen posta kodu numaralarını sorgulamak mümkün. Posta, kargo, fatura gönderiminde oldukça önemli olan bu rakamları PTT posta kodu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz.



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