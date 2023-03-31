Spor Toto 1. Lig 29. haftasında Bandırmaspor evinde Bodrumspor’u konuk etti. Ev sahibi Bandırmaspor 28. dakikada Remi Mulumba’nın ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldığı maçta Bodrumspor’a 3-0 mağlup oldu. Goller dakika 20’ Gökdeniz Bayrakdar, 35’ Samet Yalçın, 42’ Kenan Özer ve Gökdeniz Bayrakdar’dan geldi. Play off hattında altın değerinde 3 puana sahip olan Bodrumspor, bu sonuçla 45 puanla 7. sırada yer aldı. Bandırmaspor - Bodrumspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.