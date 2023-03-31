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Marco Paixao hat trick yaptı Altay kazandı: Erzurumspor FK 2-4 Altay

Spor Toto 1. Lig 29. haftasında Erzurumspor FK evinde Altay’ı konuk etti. Nefes kesen maçta Altay rakibini deplasmanda 4-2 mağlup etti. Goller dakika 5’ Mohammad Naderi, 8’ Mikhael Rosheuvel, 51, Eren Tozlu (pen.), 47’, 78’ ve 88’ Marco Paixao’dan (3) geldi. Altay aldığı bu önemli galibiyetle puanını 28’e çıkararak 12. sırada yer aldı. Erzurumspor ise 25 puanla 14. sırada yer aldı. Erzurumspor - Altay maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

11:02 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Erzurumspor FK 2-4 Altay Maç Özeti

Erzurumspor FK 2-4 Altay Maç Özeti

Spor Toto 1. Lig 29. haftasında Erzurumspor FK ve Altay karşı karşıya geldi. Maç Altay’ın 4-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

ERZURUMSPOR FK - ALTAY MAÇ ÖZETİ

Erzurumspor FK - Altay maç özetini izlemek için

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU




#Erzurumspor
#Altay
#Marco Paixao
#Eren Tozlu
#Spor Toto 1. Lig
28 dakika önce
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