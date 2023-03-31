Erzurumspor FK 2-4 Altay Maç Özeti
Spor Toto 1. Lig 29. haftasında Erzurumspor FK ve Altay karşı karşıya geldi. Maç Altay’ın 4-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
ERZURUMSPOR FK - ALTAY MAÇ ÖZETİ
SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU
Spor Toto 1. Lig 29. hafta son maçında Sakaryaspor evinde Eyüpspor’u konuk etti. Sakaryaspor zorlu rakibi karşısında maçtan 2-0 galip geldi. Goller dakika 16’ Kabongo Kassongo ve 42’ Çağlayan Menderes’ten geldi. Sakaryaspor oynadığı son 11 maçtan 10 galibiyet 1 mağlubiyet alarak ligde 52 puanla 4. sırada yer aldı. Eyüpspor 53 puanla 2. sıradaki yerini korudu. Sakaryaspor - Eyüpspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
Spor Toto 1. Lig 29. haftasında Bandırmaspor evinde Bodrumspor’u konuk etti. Ev sahibi Bandırmaspor 28. dakikada Remi Mulumba’nın ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldığı maçta Bodrumspor’a 3-0 mağlup oldu. Goller dakika 20’ Gökdeniz Bayrakdar, 35’ Samet Yalçın, 42’ Kenan Özer ve Gökdeniz Bayrakdar’dan geldi. Play off hattında altın değerinde 3 puana sahip olan Bodrumspor, bu sonuçla 45 puanla 7. sırada yer aldı. Bandırmaspor - Bodrumspor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
Spor Toto 1. Lig 29. haftasında Altınordu evinde Denizlispor’u ağırladı. 7 golün atıldığı maçta Altınordu rakibini 5-2 mağlup etti. Goller dakika 6’ Ömer Şişmanoğlu, 11’ Kürşad Sürmeli, 16’, 64’ ve 70’ Ali Özgün (3), 43’ Okan Derici ve 90’ Hüsamettin Yener’ den geldi. Altınordu aldığı bu altın değerindeki 3 puanla ligin alt sıralarında derin bir nefes aldı. Altınordu - Denizlispor maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
Spor Toto 1. Lig 29. haftasında Pendikspor evinde Ankara Keçiörengücü’nü konuk etti. Play off hattını yakından ilgilendiren maçta Pendikspor Keçiörengücünü 2-1 mağlup etti. Keçiörengücü’nde Rashad Muhammed dakika 45’de gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Goller dakika 17’ Aly Male, 70’ ve 77’ Hasan Hatipoğlu’ndan geldi. Pendikspor - Keçiörengücü maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.