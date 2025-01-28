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Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi yeni dönem kayıtları başladı mı?

Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi yeni dönem kayıtları başladı mı?

10:5028/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nin yeni dönem kayıtları başladı
Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nin yeni dönem kayıtları başladı

Esenyurtlu çocukları bilim ve sanat alanında geleceğe hazırlayan Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nin yeni dönem kayıtları başladı. Peki Çocuk Üniversitesi başvurusu ne zaman sona erecek, hangi sınıfları kapsıyor, eğitim programında neler var? İşte detaylar.

Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nin yeni dönem kayıtları başladı. Esenyurtlu çocukları bilim ve sanat alanında geleceğe hazırlayan Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi'nin yeni dönem kayıtları başladı.

Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi Çocuk Üniversitesi başvurusu ne zaman sona erecek?

Dezavantajlı ailelerin çocuklarının ilgi duydukları ya da yetenekli oldukları alanlarda donanımlı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Çocuk Üniversitesi'nin kayıtları 3 Şubat tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler bu üniversitede, ilkokul 2'nci sınıftan başlayarak 7'nci sınıfa kadar sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyici aktivitelerle dolu bilimsel programlarda eğitim alabiliyor.

Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi eğitim programı nasıl?

Merkezde Fen, Matematik, İngilizce, Robotik Kodlama, Blok Tabanlı Programcılık, Deney ve Bilim, Akıl ve Zekâ Oyunları, Mimari Resim, Ritim Müzik, Grafik Animasyon, Hızlı Okuma Teknikleri gibi 16 farklı eğitim programı sunuluyor.

Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi başvuruları nasıl yapılacak?

3 Şubat'ta başlayacak derslerde öğrencilere, tam zamanlı olarak 10 farklı modülde akademik ve uygulamalı eğitim verilecek. Öğrenciler, merkezin 0212 302 96 35 numaralı telefonunu arayarak veya Çocuk Üniversitesi'ne bizzat başvurarak kayıt yaptırabilecek.



#Esenyurt Belediyesi
#Esenyurt Belediyesi Çocuk Üniversitesi
#Çocuk Üniversitesi yeni dönem kayıtları

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