Dezavantajlı ailelerin çocuklarının ilgi duydukları ya da yetenekli oldukları alanlarda donanımlı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Çocuk Üniversitesi'nin kayıtları 3 Şubat tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler bu üniversitede, ilkokul 2'nci sınıftan başlayarak 7'nci sınıfa kadar sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyici aktivitelerle dolu bilimsel programlarda eğitim alabiliyor.