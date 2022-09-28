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Meteoroloji Eskişehir hava durumu tahminleri

Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre, Marmara’nın Anadolu kesimi, Ege, Batı Karadeniz, İstanbul, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Eskişehir’de öğleden sonra aniden başlayan sağanak yağış, pazardaki vatandaşlara zor anlar yaşattı. 28 Temmuz 2022 Eskişehir hava durumu nasıl? Meteoroloji Eskişehir bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eskişehir hava durumu: Eskişehir yarın hava durumu nasıl yağış var mı, hava sıcaklığı kaç derece?
Eskişehir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın Anadolu kesimi, Ege, Batı Karadeniz, İstanbul, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edremit Körfezi çevresi ve Bergama çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Eskişehir hava durumu

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından, Eskişehir’de öğleden sonra sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağışa Çarşamba Pazarı’nda yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Alışveriş için pazarda bulunanlar, yağıştan korunmak için pazar tezgahlarında açılan şemsiyelerin altına koştu. Bir müddet şemsiye altında bekleyen vatandaşlar, sağanak yağışın kısa sürede son bulmasıyla birlikte tekrar alışveriş telaşına başladı. Öte yandan mahalle arasında kurulan pazarın ise oldukça kalabalık olduğu görüldü.

Meteoroloji Eskişehir hava durumu tahminleri
Meteoroloji Eskişehir hava durumu tahminleri

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