Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın Anadolu kesimi, Ege, Batı Karadeniz, İstanbul, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edremit Körfezi çevresi ve Bergama çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Eskişehir hava durumu

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından, Eskişehir’de öğleden sonra sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağışa Çarşamba Pazarı’nda yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Alışveriş için pazarda bulunanlar, yağıştan korunmak için pazar tezgahlarında açılan şemsiyelerin altına koştu. Bir müddet şemsiye altında bekleyen vatandaşlar, sağanak yağışın kısa sürede son bulmasıyla birlikte tekrar alışveriş telaşına başladı. Öte yandan mahalle arasında kurulan pazarın ise oldukça kalabalık olduğu görüldü.

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Meteoroloji Eskişehir hava durumu tahminleri

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