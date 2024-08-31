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Eskişehir'de sağanak yağış bekleniyor

Eskişehir'de meteoroloji tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre yerel gök gürültülü ve sağanak yağışın etkili olacağı öngörülüyor.

13:46 - 31/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Eskişehir hava durumu
Eskişehir hava durumu

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlana hava tahmin raporuna göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı; öğle saatlerinden sonra Eskişehir'in kuzeybatı, yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise batı ve kuzeybatı yönlerinden orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kısa süreli kuvvetli eseceği öngörülüyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Olumsuzluklara karşı tedbir uyarısı yapıldı

Meteoroloji, ilgilileri ve vatandaşları dolu yağışı, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarı yaptı.


METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: kuzey ve doğusu, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğu kesimleri, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Kütahya çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul çevreleri ile akşam saatlerinde Ardahan, Kars, Artvin, Erzurum'un kuzeydoğusu, Ağrı'nın doğusu ile Iğdır'ın batısı kesimleri, Osmaniye çevreleri ve Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



#eskişehir
#hava durumu
#meteoroloji
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