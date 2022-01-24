Euro hesaplama: Euro bugün ne kadar? Euro kaç TL?

Son zamanlarda kurda görülen hareketlilik nedeniyle euro fiyatlarındaki araştırmalar hız kazandı. Euro ne kadar oldu? Euro TL hesaplama...
EURO BUGÜN NE KADAR?
Dolar/TL, 2022 yılı başından bu yana olduğu gibi 13,42'lerde işlem görüyor.
Euro/TL ise 15,17 civarında seyrediyor.
Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 95,7 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1330'dan alıcı buluyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,96 azalışla 1.991,85 puana geriledi.
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,31 puan değer kaybederek 1.991,85 seviyesine düştü. Toplam işlem hacmi 13,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti