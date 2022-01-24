Euro hesaplama: Euro bugün ne kadar? Euro kaç TL? İngiltere dışında olmak üzere Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin ortak para birimi olan Euro Türkiye'deki para oiyasasında da öneme sahip. Euro hesaplama, euro TL çevirme gibi sorgulamalar yoğun olarak aratılıyor. Döviz piyasasında euronun güne nasıl başladığı merak edilir. Haftayı yükselişle kapatan euro 24 Ocak Pazartesi günü haftaya nasıl başladığı merak ediliyor. Peki, Euro ne kadar? Euro kaç TL oldu? İşte euroda son durum...

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