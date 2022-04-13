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Özgün Evde bakım maaşı yatan iller 13 nisan 2022
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Evde bakım maaşı yatan iller: 13 nisan 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşlara ekonomik destek sağlamak amacıyla her ay ödenen evde bakım maaşı vardır. Nisan ayından evde bakım maaşının ne zaman yatacağı merak konusu. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için aylık 2.354 maaş yatırılıyor. Nisan ayı evde bakım parası e devlet sorgulama ekranına olan merak oldukça arttı. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatırılacak? İşte, evde bakım parası sorgulama ekranı ve ödeme tarihi bilgisi sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Evde bakım maaşı yatan iller: 13 nisan 2022: Evde bakım maaşı sorgulama
Evde bakım maaşı yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşlara ekonomik destek sağlamak amacıyla her ay ödenen evde bakım maaşı vardır. Nisan ayından evde bakım maaşının ne zaman yatacağı merak konusu. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için aylık 2.354 maaş yatırılıyor. Nisan ayı evde bakım parası e devlet sorgulama ekranına olan merak oldukça arttı. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatırılacak? İşte, evde bakım parası sorgulama ekranı ve ödeme tarihi bilgisi sizlerle...

Evde bakım maaşı yattı mı? 13 nisan 2022

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır?

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA LİNKİ

Evde bakım maaşı nedir?

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

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