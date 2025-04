Evde mum yapmak, istediğiniz renk ve kokularda kişisel tarzınızı yansıtabileceğiniz harika bir DIY (Do it yourself) projesidir. Doğal içerikler kullanarak, evde mum yapımı ile hem çevre dostu bir seçenek yaratabilir hem de evinizin atmosferini güzelleştirebilirsiniz. Ama mum yapmaya başlamadan önce bilmeniz gereken bazı temel adımlar ve ipuçları var. İşte evde mum yapımı hakkında bilmeniz gerekenler…