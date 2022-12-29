EYT 3600 prim gününe vuruyor mu?

EYT 3600 günden emekli olunuyor mu, kısmi emeklilik nedir, şartları neler ve yaş sınırı kaç?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin düzenlemeyi açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaş sınırı olmadan prim gün sayısı ve çalışma yılını dolduranların emekliliği hak ettiğini açıkladı. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin netleşmesiyle 3600 prim günüyle kısmi emeklilik şartlarının nasıl olduğu araştırılıyor. EYT düzenlemesine göre, kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl sigortalılık süresini ve 5000 prim gününü doldurduğunda emeklilik hakkı kazanacak. 3600 prim günüyle kısmi emeklilik hakkı olup olmadığı merak ediliyor.

EYT emekli şartı

EYT emeklilik şartları neler?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak:

SSK (4A) emeklilik şartları

5.000 gün primi tamamlamak,

Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilik şartları

Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

3600 gün EYT kapsamında mı?

3600 günle EYT’li olunur mu?

3600 prim günü SSK'lılar için kısmi emeklilik hakkı sunuyor. 8 Eylül 1999 öncesinde işe girişi olanlar için kısmi emeklilik uygulanıyordu.

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3600 prim gün EYT

1999'daki düzenleme öncesinde 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi ile kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üstünde kısmi emekli olabiliyordu.

EYT 3600 prim şartı

Şu an yürürlükte olan mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var. EYT düzenlemesi sonrası yaş şartında değişikliğe gidilebilir. Bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı.

Şartlar 1999 öncesine dönerse 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50-55 yaş şartını sağladıklarında emekli olabilecek.

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