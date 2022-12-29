Özgün EYT başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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EYT başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

EYT'de emeklilik başvurusu nasıl yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen EYT düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı. EYT düzenlemesi sonrası Bağcılar'da vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren SGK önünde sıraya girdi. Kuyruk havadan görüntülendi. SGK yaptığı açıklamayla borçlanma ve emeklilik işlemlerinin internet üzerinden gerçekleştirilebildiğini açıkladı. Kapsama giren vatandaşlar, "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi" ile emeklilik başvurularını internet üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, EYT'den emeklilik hakkı kazananlar başvuruyu nasıl yapacak? EYT'ye nereden ve nasıl başvurulur? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EYT başvurusu: EYT başvurusu nereden yapılıyor? Adım adım E-devlet EYT başvurusu işlemleri!
EYT başvurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti. Düzenlemede SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmayacak Şartları sağlayan herkes emeklilik hakkından faydalanabileceğini de açıkladı. Milyonlarca insan sevindirirken sabahın erken saatlerinde vatandaşlar prim günlerini hesaplatmak için SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

EYT'YE NASIL, NEREDEN BAŞVURULUR?

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklayın.

Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.

Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığını" seçin.

SSK kapsamında aylık talep edeceklerin ‘4A’, Bağkur kapsamına girenlerin ise ‘4B’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra ‘başvur’ butonu tıklayın.

EYT başvurusu
EYT başvurusu

EMEKLİLİK BAŞVURUSU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.

Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.

‘Aylık alıyor mu?’ sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.

Son aşamada ‘ileri’ butonu ardından ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

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