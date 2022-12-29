EYT başvurusu nasıl ve nereden yapılır? EYT'de emeklilik başvurusu nasıl yapılır? Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen EYT düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı. EYT düzenlemesi sonrası Bağcılar'da vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren SGK önünde sıraya girdi. Kuyruk havadan görüntülendi. SGK yaptığı açıklamayla borçlanma ve emeklilik işlemlerinin internet üzerinden gerçekleştirilebildiğini açıkladı. Kapsama giren vatandaşlar, "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi" ile emeklilik başvurularını internet üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, EYT'den emeklilik hakkı kazananlar başvuruyu nasıl yapacak? EYT'ye nereden ve nasıl başvurulur? İşte detaylar...

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