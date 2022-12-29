EYT başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam EYT'de yaş şartı olmayacağını ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını belirtti. Düzenlemede SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmayacak Şartları sağlayan herkes emeklilik hakkından faydalanabileceğini de açıkladı. Milyonlarca insan sevindirirken sabahın erken saatlerinde vatandaşlar prim günlerini hesaplatmak için SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
EYT'YE NASIL, NEREDEN BAŞVURULUR?
e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklayın.
Ardından sayfada çıkan yeni başvuru sekmesine tıklayın.
Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığını" seçin.
SSK kapsamında aylık talep edeceklerin ‘4A’, Bağkur kapsamına girenlerin ise ‘4B’ seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra ‘başvur’ butonu tıklayın.
EMEKLİLİK BAŞVURUSU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın.
Diğer iletişim bilgilerini de doldurun.
‘Aylık alıyor mu?’ sorusunu da "evet" veya "hayır" olarak yanıtlayın.
Son aşamada ‘ileri’ butonu ardından ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.
Emeklilik işlemlerinizi e-Devlet’ten yapabileceğinizi biliyor musunuz?#EYT#EYTlilerimizeMüjde#HayırlıOlsun#eDevlet pic.twitter.com/9ZDIsS0HJZ
Emeklilik işlemlerinizi e-Devlet’ten yapabileceğinizi biliyor musunuz?#EYT#EYTlilerimizeMüjde#HayırlıOlsun#eDevlet pic.twitter.com/9ZDIsS0HJZ— SGK (@sgksosyalmedya) December 29, 2022