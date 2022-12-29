Özgün SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılbaşı ikramiyesi ödenecek mi?
ÖZGÜN HABERLER

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılbaşı ikramiyesi ödenecek mi?

Yeni yıla az bir zaman kala emekli ikramiyeleri de gündeme gelen konulardan biri oldu. Emekliler yılda iki kez maaşlarına ek olarak ikramiye alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılda iki kez bayramlarda yapılan emekli ikramiyesi ödemeleri gündeme geldi. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen emekli ikramiyesinin yılbaşında yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. 2023 Ocak ayında emekli ikramiyesi olacak mı, emeklilere ne kadar, kaç TL ikramiye ödenecek? İşte 2023 emekli ikramiyelerine ilişkin son bilgiler...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ocak ayı emekli ikramiyeleri: 2023 yılbaşında SSK- Bağkur emekli ikramiyesi ne kadar, ne zaman verilecek?
2023 Emekli ikramiyeleri

Emekli ikramiye ödeme tarihleri gündem oldu. Enflasyon nedeniyle hükümet birçok kalemde sosyal destek paketlerini tek tek açıkladı. Asgari ücrete yapılan zammın ardından şu an için emeklilerin gündeminde iki önemli başlık yer alıyor. 14 milyon emekli yılbaşında ikramiye ödenip ödenmediğini merak ediyor. Geride bırakmaya hazırlandığımız Ramazan ve Kurban bayramı öncesinde emekli hesaplarına 1.100 TL olarak ödeme yapılmıştı. Peş peşe sosyal destek paketleri ile ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülerken gözler emekli aylığı alanlar için ikramiyelere çevrildi. Peki Emeklilere yılbaşında ikramiye verilecek mi?

2023 EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ

Yılda iki kez bayramlarda ödenen bayrm ikramiyesi milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin hesabına ödeniyor.

2023 YILBAŞINDA EMEKLİ İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Emekli yılbaşı ikramiyesi verileceğine dair bir resmi açıklama bulunmuyor o nedenle yılbaşında emeklilere ikramiye verilmesi beklenmiyor.

2023 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda 2 kez yapılan emekli ikramiye ödemesi 1100 TL olarak yapılıyor.

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

2023 yılında Ramazan Bayramı 21-23 Nisan, Kurban Bayramı ise 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesinin bu tarihlerden önce ödenmesi bekleniyor.

Çocuklarınızı okula göndermeyin

'Çocuklarınızı okula göndermeyin'

​Bilim kurulu üyesinden korkutan açıklama.
Küpler tek tek çıkarıldı

Küpler tek tek çıkarıldı

​Saklı hazine bulundu: Değerine paha biçilemiyor.
Müjdeleri peş peşe sıraladı

Müjdeleri peş peşe sıraladı

'Destek olarak dört milyar lira bütçe ayırdık.'

Bakan Nebati'den büyüme mesajı: Türkiye dünyadan pozitif ayrıştı.

'İkinci aşama olarak Dışişleri Bakanları görüşecek.'

Son anda fark edildi: Herkesi 'pes' dedirtti.

​Bakan Karaismailoğlu 'tarih yazıyoruz' diyerek duyurdu.

​Kim'in 50 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar.
Bakan Karaismailoğlu 'tarih yazıyoruz' diyerek duyurdu: 300 milyon avroluk yatırım yaptıracağız
Gündem

Bakan Karaismailoğlu 'tarih yazıyoruz' diyerek duyurdu: 300 milyon avroluk yatırım yaptıracağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaştırma yatırımlarının yüzde 60'tan fazlasını demir yoluna yaptıklarını belirterek "100 yılda yapılabilecek işleri 20 yıla sığdıran bir Türkiye var artık." dedi. Karaismailoğlu "Esenboğa Havalimanı'nda hem yolcu kapasitesi hem de ihtiyaçları doğrultusunda yapmamız gereken işler vardı. Devletimizin kasasından bir kuruş çıkmadan yap-işlet-devret modeliyle 300 milyon avroluk yatırım yaptıracağız" açıklamasında bulundu.
Japonların da tercihi Bayraktar: Operasyonel kabiliyetini artırmak için TB2’yi test edecekler
Dünya

Japonların da tercihi Bayraktar: Operasyonel kabiliyetini artırmak için TB2’yi test edecekler

Japonya, ordusunun acil durumda düşman üslerini vurabilecek 'karşı saldırı kapasitesine' erişim taahhüdü sonrası, bu alandaki AR-GE faaliyetleri için ayıracağı bütçeyi üçe katlıyor. Bu kapsamda Japon ordusu, test sürecinde Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2'yi denemeyi planlıyor. Bütçe pastasında drone'ların pratik kullanım öncesi test süreçlerine 22 milyar yen tahsis edilecek.

ABD dondurucu soğukla boğuşurken Biden Karayipler'e tatile gitti
Dünya

ABD dondurucu soğukla boğuşurken Biden Karayipler'e tatile gitti

ABD'de son 40 yılın en soğuk hava dalgası sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e yükseldi. Ülke genelinde hayat durma noktasına geldi. Kutup soğukları ile mücadele edilirken, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1 haftalık Karayipler tatiline gitmesi büyük eleştiri topladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.