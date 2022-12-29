SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yılbaşı ikramiyesi ödenecek mi?

Emekli ikramiye ödeme tarihleri gündem oldu. Enflasyon nedeniyle hükümet birçok kalemde sosyal destek paketlerini tek tek açıkladı. Asgari ücrete yapılan zammın ardından şu an için emeklilerin gündeminde iki önemli başlık yer alıyor. 14 milyon emekli yılbaşında ikramiye ödenip ödenmediğini merak ediyor. Geride bırakmaya hazırlandığımız Ramazan ve Kurban bayramı öncesinde emekli hesaplarına 1.100 TL olarak ödeme yapılmıştı. Peş peşe sosyal destek paketleri ile ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülerken gözler emekli aylığı alanlar için ikramiyelere çevrildi. Peki Emeklilere yılbaşında ikramiye verilecek mi?

2023 EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ

Yılda iki kez bayramlarda ödenen bayrm ikramiyesi milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin hesabına ödeniyor.

REKLAM

2023 YILBAŞINDA EMEKLİ İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Emekli yılbaşı ikramiyesi verileceğine dair bir resmi açıklama bulunmuyor o nedenle yılbaşında emeklilere ikramiye verilmesi beklenmiyor.

2023 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda 2 kez yapılan emekli ikramiye ödemesi 1100 TL olarak yapılıyor.

2023 BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

2023 yılında Ramazan Bayramı 21-23 Nisan, Kurban Bayramı ise 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesinin bu tarihlerden önce ödenmesi bekleniyor.