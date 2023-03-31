EYT maaşları ne zaman yatacak 2023 yılı için araştırılmaya başladı. Emeklilik başvuru sonuçları kabul edilip aylıkları bağlanacak SSK, BAĞKUR emeklisi ile kamuda çalışan memurlar emekli maaşı ödeme günleri hakkında sorgulamalarını mart ayının son gününde de sürdürüyor. Peki EYT’liler ilk maaşını ne zaman alacak? 2023 EYT Emekli maaşı ne kadar?

EYT ilk maaşı kaç kişi alacak?

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. EYT düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı doğdu. Hak sahipleri, 3 Mart itibarıyla başlayan başvurular için SGK'nın yolunu tuttu.

EYT'de başvuru sayısı kaç oldu?

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,5 milyonu aştı. Başvuru yapanların bir kısmının aylık bağlama işlemleri de tamamlandı. EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. Toplam 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeyle, 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.

EYT ilk maaş ne zaman yatacak?

EYT ilk maaşları ne zaman ödenecek?

Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek Emeklilik dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren aylıklar ödeniyor. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkiliyor. SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

31 Mart tarihine kadar müracaat eden EYT'liler, ilk maaşlarını 1 Nisan'dan itibaren almaya başlayacak. Hak sahipleri başvurularının durumunu öğrenebiliyor.

EYT’lilerin cebine ikramiye, banka promosyonu ile ne kadar girecek?

Posta'da yer alan habere göre; İş ve Sigorta Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, emeklilerin merak ettiği maaş promosyonları ve bankalarla anlaşırken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Mert Nayır, EYT maaşları, banka promosyonu ve bayram ikramiye ile emeklinin alacağı toplam aylığı şu şekilde duyurdu: “En düşük seviyeden emekli maaşı alan ve banka promosyonu alan bir kişi için şöyle bir hesap yapabiliriz. En düşük emekli maaşı 7.500 TL olarak hesaplarsak, 2.000 TL bayram ikramiyesi için 9.500 TL olarak hesaplayabiliriz. Bankalarda da alınan maaşa göre promosyon seviyesi de değişiyor onu da en düşükten hesaplarsak 5.000 olarak düşünelim böylelikle 14.500 TL gibi bir rakam emekli olmuş kişinin eline geçecektir.

EYT emeklilik başvuru durumu nereden nasıl öğrenilinir?

e-Devlet'te SGK evrak takip hizmetinden ya da SGK'nın il ve ilçe müdürlüklerinden süreç takip edilebiliyor.

EYT’liler bayram ikramiyesi alacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.

Emekli maaş ödeme tarihleri

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde, Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Bağkur emekli maaşı ödeme günü

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar

EYT emeklilik başvurusu nasıl yapılır?

EYT başvurusu e devlet üzerinden gerçekleştirilecek. SGK tarafından paylaşılan videoya göre emeklilik başvuru adımları şöyle:

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına 'aylık', 'emekli', 'gelir' kelimelerinden birini yazın. Çıkan sonuçlarda 'gelir, aylık ödenek talep belgesi'nin verilmesi kısmına tıklayın. Ardından sayfada çıkan 'yeni başvuru' sekmesine tıklayın. Tahsis talep türü olarak ise 'yaşlılık aylığı' seçin. SSK kapsamında aylık talep edeceklerin '4A', Bağkur kapsamına girenlerin ise '4B' seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. Seçim yaptıktan sonra altta yer alan 'başvur' butonuna tıklayın. TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor. Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı seçtikten sonra açıklama kısmına maaşınızı almak istediğiniz şubeyi yazın. Diğer iletişim bilgilerini de doldurun. 'Aylık alıyor mu?' sorusunu 'evet' ya da 'hayır' şeklinde yanıtlayın. Sonraki aşamada ise 'ileri' butonuna tıklayın. Ardından 'başvur' butonuna basılarak bilgiler SGK'ya gönderilmiş olacak.











