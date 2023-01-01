Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin durum netleşmeye başladı. 2,5 milyon EYT'liyi ilgilendiren Maaş bağlama sürecine ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıklama yaptı. Akbaşoğlu "EYT en geç haftaya Meclis'e sunmayı planlıyoruz, maaşlar en geç Mart ayında yatırılacak. Bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil" dedi.

Akbaşoğlu "EYT ile ilgili Çalışma Bakanlığımız teknik çalışmayı bitirdi. 2022 yılı içinde çeşitli EYT platformları meselelerini anlattılar. Ayrı ayrı toplantılar yaptık. Kesin olarak çözümleyeceğimizi ifade etmiştik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Eylül 1999'dan önce hukuki statü neyse onun aynen devam ettirileceğine yönelik ve yaklaşık 23 yıl sürmüş olan bu durumun AK Parti ve Cumhur İttifakı iradesiyle bizlere talimatlandırmasıyla çözüme kavuşturacağız. Bunu en geç haftaya Meclis'e sunacağız.” dedi.

Akbaşoğlu, EYT ilk maaşlarına ilişkin olarak da “En geç Mart ayında bütün EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alabilecekler" ifadesini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yakında Meclis'e gelmesi beklenen EYT ile ilgili en çok merak edilen sorulardan birini yanıtladı. Bakan Bilgin, aylıkların şubat ya da martta hesaplarda olacağını söyledi.

Akbaşoğlu, EYT ilk maaşlarına ilişkin olarak da “En geç Mart ayında bütün EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alabilecekler" ifadesini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yakında Meclis'e gelmesi beklenen EYT ile ilgili en çok merak edilen sorulardan birini yanıtladı. Bakan Bilgin, aylıkların şubat ya da martta hesaplarda olacağını söyledi.

EYT'den faydalanacakların yaş ortalamasının 49.9 olduğunu anlatan Bilgin, şunları söyledi: "Bu bizim açımızdan avantaj ve sürdürülebilir bir durum. EYT'den faydalanacak kişi sayısı şu anda 2 milyonun üzerinde. Şubat sonu itibarıyla bu sayı 2 milyon 250 bin kişiye ulaşacak. Bunların yaklaşık 600 bini kamu görevlisi. Kamu görevlilerinin maaş ortalaması en düşük 11 bin lira. Şimdi ortalaması 13 bin civarında olacak. Yani hemen emekli olmak için cazip bir sebebi yok. İlk etapta kamuda 51 bin kişinin emekli olacağını düşünüyoruz. Yani kamuda 500 bin kişinin emekli olmayacağını düşünürsek aylık bağlanacak EYT'li rakamı inecek."