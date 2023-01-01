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AK Parti’den gelen son dakika EYT açıklaması milyonları heyecanlandırdı
Milyonlarca kişinin gözü kulağı EYT çalışmalarında. 2 milyon 250 bin vatandaş EYT'nin ne zaman yasalaşacağını sorguluyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu "EYT en geç haftaya Meclis'e sunmayı planlıyoruz, maaşlar en geç Mart ayında yatırılacak. Bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil" dedi. İşte EYT son durum açıklamaları.
13:16 . 17/01/2023 Salı
Yeni Şafak
EYT ne zaman yasalaşır ilk maaş ne zaman yatar?

EYT ne zaman yasalaşır ilk maaş ne zaman yatar?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin durum netleşmeye başladı. 2,5 milyon EYT'liyi ilgilendiren Maaş bağlama sürecine ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıklama yaptı. Akbaşoğlu "EYT en geç haftaya Meclis'e sunmayı planlıyoruz, maaşlar en geç Mart ayında yatırılacak. Bu konuda en ufak bir tereddüt söz konusu değil" dedi.

EYT düzenlemesi Meclis takvimi

EYT ne zaman Meclis’e gelecek?

Akbaşoğlu "EYT ile ilgili Çalışma Bakanlığımız teknik çalışmayı bitirdi. 2022 yılı içinde çeşitli EYT platformları meselelerini anlattılar. Ayrı ayrı toplantılar yaptık. Kesin olarak çözümleyeceğimizi ifade etmiştik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Eylül 1999'dan önce hukuki statü neyse onun aynen devam ettirileceğine yönelik ve yaklaşık 23 yıl sürmüş olan bu durumun AK Parti ve Cumhur İttifakı iradesiyle bizlere talimatlandırmasıyla çözüme kavuşturacağız. Bunu en geç haftaya Meclis'e sunacağız.” dedi.

EYT maaşları ne zaman yatacak?

EYT maaşları ne zaman alınacak?

  • Akbaşoğlu, EYT ilk maaşlarına ilişkin olarak da “En geç Mart ayında bütün EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alabilecekler" ifadesini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yakında Meclis'e gelmesi beklenen EYT ile ilgili en çok merak edilen sorulardan birini yanıtladı. Bakan Bilgin, aylıkların şubat ya da martta hesaplarda olacağını söyledi.

EYT'den faydalanacakların yaş ortalamasının 49.9 olduğunu anlatan Bilgin, şunları söyledi: "Bu bizim açımızdan avantaj ve sürdürülebilir bir durum. EYT'den faydalanacak kişi sayısı şu anda 2 milyonun üzerinde. Şubat sonu itibarıyla bu sayı 2 milyon 250 bin kişiye ulaşacak. Bunların yaklaşık 600 bini kamu görevlisi. Kamu görevlilerinin maaş ortalaması en düşük 11 bin lira. Şimdi ortalaması 13 bin civarında olacak. Yani hemen emekli olmak için cazip bir sebebi yok. İlk etapta kamuda 51 bin kişinin emekli olacağını düşünüyoruz. Yani kamuda 500 bin kişinin emekli olmayacağını düşünürsek aylık bağlanacak EYT'li rakamı inecek."


EYT'den emekli olacakların e devlet başvurusu için izleyeceği yollar
EYT'den emekli olacakların e devlet başvurusu için izleyeceği yollar

EYT e-Devlet başvuru sorgulaması yaş şartı olmaksızın emekli olacak yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın gündeminde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemede yaş sınırının olmadığını şartları yerine getirenlerin emekli olacağını açıklamasının ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önlerinde yoğunluk oluştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin de "Konu artık Meclis'te" değerlendirmesini yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT ile ilgili işlemlerin e-Devlet üzerinden de SGK'ya gitmeden yapılabileceğini bildirdi. Peki EYT e-Devlet başvuru nasıl yapılır? e- Devlet emeklilik başvurusu ekranı




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#eyt düzenlemesi
#eyt maaşları
22 dakika önce
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AK Parti’den gelen son dakika EYT açıklaması milyonları heyecanlandırdı
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