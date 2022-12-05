Prim gün sayısı ve çalışma yılı şartını az bir farkla kaçıranlar EYT’den yararlanacak mı?

EYT düzenlemesinden ilk sigortalı olduğu tarih 1999 yılının Eylül ayından önce olanlar yararlanacak. Eylül 1999 öncesi SSK’lı, yani 4/A statüsünde, sigortalı olan kadın çalışanların 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin prim gün sayısını doldurmaları gerekiyor. Erkek çalışanların ise 25 yıllık sigortalılık süresini ve 5 bin prim gün sayısını tamamlamaları gerekiyor. Bu şartları yerine getiren SSK’lı erkek ve kadın çalışanlardan yaş şartı aranmayacak; EYT düzenlemesinden yararlanıp, emekli olabilecekler. Yapılacak düzenleme prim gün sayısı ve çalışma yılı şartlarını yerine getirmeyenleri de kapsayacak. İşte detaylar.

EYT'yi az bir günle kaçıranlar ne yapacak, düzenlemeden yararlanacak mı?

EYT’yi az farkla kaçıranlara emeklilik olacak mı?

EYT hakkını bir yıldan az süreyle özellikle birkaç gün, birkaç ayla kaçıranların, EYT düzenlemesine ilişkin beklentileri yeni düzenlemede karşılanabilir mi? Meclis aşamasında bu yönde bir adım atılabilme imkanı var mı? Kamuoyunda merak edilen bu soruların yanıtını Yeminli Mali Müşavir Ekrem Sarısu, şöyle veriyor: "EYT yasasıyla yeni getirilen şartlardan kademeli olarak yararlanmalarına imkan sağlanmalı. Yani emekli olmak için aranan primi doldurmaya 5,10 gün veya birkaç ay kalanların primlerini tamamlayacağı tarihte yasadan yararlanmalarına imkan sağlanmalı. Aynı şekilde prim şartını sağlayan ancak erkeklerde 25 yıllık, kadınlarda 20 yıllık sigortalılık süresini tamamlayamayan sigortalılara da sigortalılık süresini tamamlayacağı tarihte EYT yasasından yararlanarak emekli olma hakkı verilmeli.

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Çünkü, tüm şartları eşit olan iki sigortalıdan, primi yeterli olan sigortalının EYT yasasından yararlanarak hemen emekli olurken, diğer sigortalının 5 gün prim eksiği nedeniyle EYT yasasından yararlanmayarak, yaşı dolduracağı tarihte, örneğin altı yıl sonra emekli olmasının adil ve hukuki bir tarafı yoktur."

Prim gün sayısını doldurduğu anda EYT’den emekli olunur mu?

Yapılacak düzenleme prim gün sayısı ve çalışma yılı şartlarını yerine getirmeyenleri de kapsayacak. Prim gün sayısı ya da çalışma süresi eksik olanlar, bu şartları yerine getirdikleri anda EYT düzenlemesinden yararlanıp emekli olabilecek. Örneğin, 1999 yılının Ocak ayında sigortalı erkek çalışanın 25 çalışma yılı 2024 yılında dolacağından, bu çalışan 2024 yılının ocak ayında EYT düzenlemesinden yararlanıp emekli olabilecek. Ya da 1999’un Temmuz ayında sigortalı olan kadın çalışan ara ara çalışmış olsun ve bugüne kadar 4000 prim gün ödemiş olsun. Bu çalışan 20 hizmet yılını doldursa bile 5000 prim gün şartını yerine getiremiyor. Prim gün sayısını doldurduğu anda EYT düzenlemesinden yararlanıp, emekli olabilecek.

EYT hakkı kazanıp çalışmaya devam edenlerin maaşı değişir mi?

EYT kapsamında emekli olup, çalışmaya devam edenlerin maaşları, işçinin işverenle yapacağı anlaşmaya bağlı olacak. EYT sonrasında işyerinden ayrılıp emekli aylığı bağlatan kişiyle işyeri arasında iş ilişkisi sonlanmıştır. Bu nedenle işveren yeni bir ücret önerebilir. Hatta bu ücret, daha önce ödenen ücretin altında bile olabilir. Bu durumda işverene herhangi bir yaptırım uygulanamaz.

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