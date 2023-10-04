Facebook'a kayıt olmak için öncelikle bir mail adresi gereklidir. Facebook üyeliği tamamen ücretsizdir ve bu uygulama her zaman ücretsiz kalacaktır. Facebook'a kaydol seçenekleri için gerekli olan mail adresi bu ücretsiz adımlarda gereklidir. Maile gelen doğrulama kodları ya da linkleri hesabın aktive olması için gereklidir. Ardından belirli bilgiler siteye bildirildikten sonra üyelik işlemi tamamlanabilir. Facebook'a kaydol işlemleri işte bu kadar kolaydır. Başka bir dünyayı içinde barındıran Facebook, bugünlerde herkesin sevgilisi haline gelmiştir ve çocuklar bile bu uygulamayı kullanmaktadır.