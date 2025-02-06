Ürünlerdeki fahiş fiyat artışları ve özellikle aynı ürünün farklı platformlarda farklı fiyatlara satılması vatandaşların en çok şikayet konularından biri haline geldi.

Fiyat farklılıkları isyan ettiriyor

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi, TCMB eski başekonomisti Hakan Kara X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda fiyat farklılıklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Hakan Kara, iki ayrı eczanede aynı vitamin için 450 TL fiyat söylenirken, internette aynı ürünün 200 TL'ye bulunabildiğini dile getirerek fiyat farkına tepki gösterdi.

Hakan Kara, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi: “Bu fiyatlama işi cidden raydan çıktı. İki ayrı eczaneden sorduğum vitaminin bana söylenen fiyatı 450 TL idi. İnternet üzerinden aynı ürün 200 TL’ye satılıyor. Yaşadığım başka bir örnek: Mağazada 1500 TL fiyat verilen ürünün internet üzerinden 350 TL’ye alınabildiğini gördüm. Eminim hepiniz benzer şeyler yaşıyorsunuz. Sıkça böyle şeyler olunca insan artık normal fiyatlamalara bile şüphe ile bakıyor. Enflasyonun tek maliyeti alım gücünü eritmesi değil. Adalet duygusunu ve ahlakı da bozuyor.” İşte Hakan Kara’nın X hesabı üzerinden yaptığı o paylaşımı:

Bu fiyatlama işi cidden raydan çıktı. İki ayrı eczaneden sorduğum vitaminin bana söylenen fiyatı 450 TL idi. İnternet üzerinden aynı ürün 200 TL’ye satılıyor. Yaşadığım başka bir örnek: Mağazada 1500 TL fiyat verilen ürünün internet üzerinden 350 TL’ye alınabildiğini gördüm.… — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) February 6, 2025

Vatandaşların şikayetleri titizlikle değerlendiriliyor

Öte yandan Ticaret Bakanlığı ekipleri, asgari ücretteki artış sonrasında özellikle temel gıda ürünlerinde yaşanabilecek fırsatçılığa karşı "fahiş fiyat" ve "etiket" denetimi yapmayı sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret artışının ardından ticaret il müdürlüklerince ülke genelinde kapsamlı denetim gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu denetimlerde 81 ilde 1283 markette 102 bin 590 ürünün incelendiğine işaret edilen açıklamada, "Bu ürünlerden 1403'ünde mevzuata aykırılık tespit edildi. Tespit edilen ihlaller sonucunda 2 milyon 830 bin 897 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 763 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatıldı." denildi.