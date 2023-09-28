Evlilik kredisinin ne zaman verileceği, yeni evlenecek olan çiftler tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredinin ayrıntıları da paylaşıldı. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek, ne kadar olacak? Faizsiz evlilik kredisi için tarih belli oldu mu?

Evlilik kredisi ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçim beyannamesi olarak duyurulan "evlilik kredisi" için ayrıntılar bugün geride kalan Kabine Toplantısı sonrasında belli olmaya devam etti.

"Seçim döneminde milletimize verdiğimiz sözlerden biri Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıydı. Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesini, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projemizle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclis'imizin takdirine sunacağız. Bankaya gelir tesis etmek amacıyla doğal gaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin belli bir kısmını buraya aktaracağız." Banka gelirleri tesis edilene kadar öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçireceklerini, sonrasında da yaygınlaştıracaklarını dile getiren Erdoğan, "Yeni evlenen çiftlere, Aile ve Gençlik Bankası'ndan karşılanmak üzere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar, bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız. Genç depremzedelerimizin yuva kurmalarına yardımcı olacak bu önemli projemizin de hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Faizsiz evlilik kredisi ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda dikkat çeken vaatlerden biri de faizsiz evlilik kredisi olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni evlenen çiftlere faizsiz 150 bin lira evlilik kredisi vereceklerini duyurmuştu.

Faizsiz evlilik kredisi ne kadar olacak, geri ödemesiz kaç ay vadeli olacak?

Evlilik kredisiyle ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir.

Bu üç unsurlu programın Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile uyumunu gözetecek, programlar arasındaki dengeyi, çalışma hayatında yer almayı caydırmayacak bir seviyede kuracağız.

Sosyal destek programlarımız ekonomik ve sosyal yan etkileri de dikkate alınarak gözden geçirilecek, aile bütünlüğünü koruyucu ve geliştirici vasfı güçlendirilecektir.

Sosyal yardımlardan yararlanma koşullarını standardize edeceğiz. Annelere olduğu gibi babaların da esnek çalışma imkanlarını genişleteceğiz. Kadın ve erkeğin evlilik bağıyla kurulan aileyi her türlü zararlı eğilimden koruyucu tedbirler alacağız." denildi.

Faizsiz evlilik kredisinden kimler yararlanacak, şartlar nedir?

Faizsiz evlilik kredisinden yararlanabilmek için bazı şartları taşımak gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

Çiftlerin en az 18 yaşında olması gerekmektedir.

Çiftlerin evlilik tarihlerinin, kredi başvuru tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde olması gerekmektedir.

Çiftlerin gelir durumunun, kredinin geri ödemesini karşılayabilecek düzeyde olması gerekmektedir.

Çiftlerin herhangi bir bankadan kredi borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu için istenen belgeler

Faizsiz evlilik kredisi başvurusu, Aile ve Gençlik Bankası'nın internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yapılabilmektedir. Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:

Çiftlerin kimlik fotokopileri

Çiftlerin evlenme cüzdanı fotokopisi

Çiftlerin gelir durumunu gösteren belgeler

Çiftlerin herhangi bir bankadan kredi borcu bulunmadığını gösteren belgeler

Faizsiz evlilik kredisi, yeni evlenen çiftlerin evlilik masraflarını karşılamasına yardımcı olmak amacıyla sunulmaktadır. Bu kredi, çiftlerin daha rahat bir şekilde evlenmesine ve yeni hayatlarına başlamalarına katkı sağlamaktadır.

Faizsiz evlilik kredisinin avantajları şunlardır :

Kredinin faizi bulunmamaktadır.

Kredinin geri ödemesi, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay vadeli olarak yapılmaktadır.

Krediden, yeni evlenen çiftler yararlanabilmektedir.



