FED FAİZ KARARI 2025 MART TOPLANTISI: ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Mart ayı faiz kararı, küresel piyasalarda yakından takip ediliyor. Ocak ayında faizleri sabit tutan Fed’in bu ay nasıl bir adım atacağı, yatırımcıların odağında yer alıyor. ABD’de Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 2.8’e gerilerken, faiz indirimi beklentileri güçlendi. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararlarında ekonomik veriler ve risk dengesinin belirleyici olacağını vurgularken, piyasalarda belirsizlik sürüyor. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte toplantı tarihi ve piyasalara etkisiyle ilgili detaylar…

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2025 yılındaki ikinci Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 19 Mart 2025 Çarşamba günü yapılacak.

Toplantının ardından FED faiz kararını saat 22.00'da açıklayacak. Faiz kararının ardından FED Başkanı Jerome Powell piyasaların durumuyla ilgili bilgilendirme yapacak.

FED FAİZ İNDİRİR Mİ?

ABD Merkez Bankası (Fed), 18-19 Mart 2025 tarihlerinde toplanarak yılın ikinci faiz kararını açıklayacak.

Ekonomistlerin beklentileri, Fed'in bu toplantıda politika faizini mevcut seviyesinde sabit tutacağı yönünde. Ocak 2025'teki toplantısında Fed, politika faizini %4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu.

Son dönemde enflasyonun %2,5 seviyesine yükselmesi ve güçlü ekonomik veriler, Fed'in daha temkinli bir faiz politikası izlemesine neden oluyor.