Yatırımcıların ve ekonomistlerin merak ile beklediği FED faiz kararı, küresel piyasalarda yeni yılın ilk yön belirleyicisi olacak. Başkan Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar, gelecekteki para politikaları hakkında önemli ipuçları verecek. Ocak ayı toplantısında faiz artırımı olup olmayacağı konusundaki belirsizlik devam ederken, açıklanacak kararın piyasalarda dalgalanmalara neden olabileceği ifade ediliyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

En yakın tarihli Fed toplantısı, 28-29 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.

Faiz kararı ise 29 Ocak’ta saat 22.00’de açıklanacak.

FED ARALIK AYI FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası FED, gösterge faiz oranını 25 baz puan indirdi ve yüzde 4,50 olarak belirledi. Minimum faiz oranını 25 baz puan indirdi yüzde 4.25'e çekti. İskonto faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 4.50 yaptı. FED, faiz indirimi kararını 1'e karşı 11 oyla aldı.

FED 2025 TOPLANTI TAKVİMİ İLAN EDİLDİ

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin toplantı takvimini duyurdu. Fed'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yıllarda düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının planlanan tarihlerine yer verildi. FOMC, her yıl olduğu gibi 2025 ve 2026'da da 8 kez toplanacak.

Buna göre, FOMC toplantıları 2025 yılında 28-29 Ocak, 18-19 Mart, 6-7 Mayıs, 17-18 Haziran, 29-30 Temmuz, 16-17 Eylül, 28-29 Ekim ve 9-10 Aralık'ta gerçekleştirilecek.







