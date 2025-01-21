Suriye'de yeni dönemin lideri Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump'a göreve başlaması dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi. Şara uyar ıniteliğindeki mesajında Ortadoğu'da barış ve istikrarın sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.
Donald Trump, dört yıllık bir aranın ardından Kongre'de düzenlenen törenle yemin ederek resmen göreve başladı.
5 Kasım 2024 başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Kamala Harris’i mağlup eden Trump, Beyaz Saray’a geri döndü.
Yemin töreni, ABD Yüksek Mahkemesi Başkanı Yargıç John Roberts tarafından yönetilirken dua ile başladı. Trump, yemin ederek ABD'nin 47. Başkanı olarak bir kez daha tarihe geçti.
Trump konuşmasında "Barış getiren ve birleştirici olarak anılmak mirasım olacak, istediğim şey bu. Amerika’nın altın çağı başladı. Ülkemizin istilasını durdurmak için sınıra görevliler göndereceğiz. Bundan böyle iki resmi cinsiyet olacak: kadın ve erkek. Artık adalet bakanlığı vahşi ve adaletsiz biçimde silah gibi kullanılmayacak." ifadelerini kullandı.
Şara tebrik etti
Suriye’nin yeni lideri Ahmed Şara, Donald Trump’ı ABD Başkanlığı görevine başlaması dolayısıyla tebrik etti.
Ahmed Şara yayımladığı tebrik mesajında "Suriye Arap Cumhuriyeti ve hükûmeti adına 47. ABD Başkanı olarak göreve başlaması dolayısıyla Donald Trump'ı tebrik ediyorum.
Son 10 yıl Suriye'ye büyük acılar getirdi. Çatışmalar ülkemizi tahrip ederken bölgeyi istikrarsızlaştırdı.
"Güvenimiz var"
Donald Trump'a Orta Doğu'ya barışı getirecek lider olduğu konusunda güvenimiz var. İki ülke arasındaki ilişkileri diyalog yoluyla geliştirmeyi umuyoruz." dedi.