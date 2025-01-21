Trump konuşmasında "Barış getiren ve birleştirici olarak anılmak mirasım olacak, istediğim şey bu. Amerika’nın altın çağı başladı. Ülkemizin istilasını durdurmak için sınıra görevliler göndereceğiz. Bundan böyle iki resmi cinsiyet olacak: kadın ve erkek. Artık adalet bakanlığı vahşi ve adaletsiz biçimde silah gibi kullanılmayacak." ifadelerini kullandı.



