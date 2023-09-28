Fenerbahçe - Başakşehir Maç Kadrosu - Muhtemel 11’ler
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında evinde Başakşehir ile karşılaşacak. Karşılaşma bu akşam saat 20.00’de oynanacak. Çağdaş Atan yönetiminde çıktığı ilk deplasman maçında İstanbulspor'u 2-0 yenen İstanbul Başakşehir, zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Bu sezon evinde oynadığı iki Süper Lig maçını da kazanan Fenerbahçe ise galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Her iki takımında nasıl bir ilk 11’le çıkacağı ise merak konusu. Fenerbahçe - Başakşehir maç kadrosu, muhtemel 11’ler ve canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
FENERBAHÇE
40 Dominik Livakovic
6 Alexander Djiku
21 Bright Osayi-Samuel
50 Rodrigo Becao
5 İsmail Yüksek
7 Ferdi Kadıoğlu
10 Dusan Tadic
17 İrfan Can Kahveci
35 Fred
53 Sebastian Szymanski
9 Edin Dzeko
BAŞAKŞEHİR
1 Volkan Babacan
5 Leo Duarte
6 Lucas Lima
15 Leo Dubois
27 Ousseynou Ba
7 Serdar Gürler
8 Danijel Aleksic
10 Berkay Özcan
90 Eden Karzev
9 Krzysztof Piatek
99 Emmanuel Dennis