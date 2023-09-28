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Fenerbahçe - Başakşehir Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe evinde Başakşehir’i konuk ediyor. Ülker Stadyumu’nda bu akşam saat 20.00’de oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. İstanbul Başakşehir'i konuk ettiği son beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Fenerbahçe güçlü kadrosuyla galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Fenerbahçe ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının altısını kaybeden Başakşehir ise zorlu deplasmandan galibiyet alarak bir çıkış yakalama peşinde olacak. Fenerbahçe - Başakşehir maç kadrosu, muhtemel 11’ler ve canlı skor ekranı haberimizde.

10:33 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçe - Başakşehir Maç Kadrosu - Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe - Başakşehir Maç Kadrosu - Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında evinde Başakşehir ile karşılaşacak. Karşılaşma bu akşam saat 20.00’de oynanacak. Çağdaş Atan yönetiminde çıktığı ilk deplasman maçında İstanbulspor'u 2-0 yenen İstanbul Başakşehir, zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Bu sezon evinde oynadığı iki Süper Lig maçını da kazanan Fenerbahçe ise galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Her iki takımında nasıl bir ilk 11’le çıkacağı ise merak konusu. Fenerbahçe - Başakşehir maç kadrosu, muhtemel 11’ler ve canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE

40 Dominik Livakovic

6 Alexander Djiku

21 Bright Osayi-Samuel

50 Rodrigo Becao

5 İsmail Yüksek

7 Ferdi Kadıoğlu

10 Dusan Tadic

17 İrfan Can Kahveci

35 Fred

53 Sebastian Szymanski

9 Edin Dzeko

BAŞAKŞEHİR

1 Volkan Babacan

5 Leo Duarte

6 Lucas Lima

15 Leo Dubois

27 Ousseynou Ba

7 Serdar Gürler

8 Danijel Aleksic

10 Berkay Özcan

90 Eden Karzev

9 Krzysztof Piatek

99 Emmanuel Dennis

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU




#Fenerbahçe
#Başakşehir
#Trendyol Süper Lig
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