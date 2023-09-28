Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında evinde Başakşehir ile karşılaşacak. Karşılaşma bu akşam saat 20.00’de oynanacak. Çağdaş Atan yönetiminde çıktığı ilk deplasman maçında İstanbulspor'u 2-0 yenen İstanbul Başakşehir, zorlu deplasmandan puan ve puanlar çıkarmaya çalışacak. Bu sezon evinde oynadığı iki Süper Lig maçını da kazanan Fenerbahçe ise galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Her iki takımında nasıl bir ilk 11’le çıkacağı ise merak konusu. Fenerbahçe - Başakşehir maç kadrosu, muhtemel 11’ler ve canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.