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Fenerbahçe - Trabzonspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor’u konuk ediyor. Ülker Stadyumu’nda bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Trabzonspor'u konuk ettiği son 26 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe bu akşam Szymanski, Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci gibi yıldızlarıyla gol yollarında etkili olmaya çalışacak. Fenerbahçe ile oynadığı son dört Süper Lig maçının sadece birini kaybeden ve ligde oynadığı son iki maçta gol yemeyen Trabzonspor ise Abdullah Avcı yönetiminde yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

11:34 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 11:53 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe - Trabzonspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe - Trabzonspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig 11. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe bu akşam evinde 2021-2022 şampiyonu Trabzonspor’u ağırlayacak. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe 11’de 11 yaparak Süper Lig rekorunu tazelemek istiyor. Abdullah Avcı göreve geldikten sonra puan kazanmaya başlayan Trabzonspor’un zorlu deplasmanda en büyük kozu Paul Onuachu olacak. Fenerbahçe - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

FENERBAHÇE

40 Dominik Livakovic

3 Samet Akaydin

21 Bright Osayi-Samuel

24 Oosterwolde

5 İsmail Yüksek

7 Ferdi Kadıoğlu

10 Dusan Tadic

17 İrfan Can Kahveci

26 Miha Zajc

53 Sebastian Szymanski

9 Edin Dzeko

TRABZONSPOR

1 Uğurcan Çakır

2 Rayyan Baniya

6 Batista Mendy

18 Eren Elmalı

24 Stefano Denswil

50 Mehmet Can Aydın

5 Berat Özdemir

7 Edin Visca

8 Enis Bardhi

10 Abdülkadir Ömür

30 Paul Onuachu

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 11. HAFTA FİKSTÜRÜ

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI





#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#trendyol süper lig
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Fenerbahçe - Trabzonspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler