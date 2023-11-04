Fenerbahçe - Trabzonspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler
Trendyol Süper Lig 11. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe bu akşam evinde 2021-2022 şampiyonu Trabzonspor’u ağırlayacak. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe 11’de 11 yaparak Süper Lig rekorunu tazelemek istiyor. Abdullah Avcı göreve geldikten sonra puan kazanmaya başlayan Trabzonspor’un zorlu deplasmanda en büyük kozu Paul Onuachu olacak. Fenerbahçe - Trabzonspor maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
FENERBAHÇE
40 Dominik Livakovic
3 Samet Akaydin
21 Bright Osayi-Samuel
24 Oosterwolde
5 İsmail Yüksek
7 Ferdi Kadıoğlu
10 Dusan Tadic
17 İrfan Can Kahveci
26 Miha Zajc
53 Sebastian Szymanski
9 Edin Dzeko
TRABZONSPOR
1 Uğurcan Çakır
2 Rayyan Baniya
6 Batista Mendy
18 Eren Elmalı
24 Stefano Denswil
50 Mehmet Can Aydın
5 Berat Özdemir
7 Edin Visca
8 Enis Bardhi
10 Abdülkadir Ömür
30 Paul Onuachu