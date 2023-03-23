Spor Toto Süper Lig'e 26. haftanın ardından milli ara sebebiyle verilecek arada Fenerbahçe, hazırlık maçında Zenit'le karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı hangi kanalda?

23 Mart Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Zenit maçı FB TV ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Zenit

Sar-lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilecek arada geliri afet bölgelerimize bağışlanacak özel maçta Rusya ekibi FK Zenit ile karşılaşacak." ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe Zenit maçı kadrosu

Fenerbahçe Zenit maçı muhtemel 11'ler

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi, Luan Peres, Joshua King, Jayden Oosterwolde, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique ve Enner Valencia sakatlık sebebiyle mücadelede yer alamayacaklar. Bunun yanı sıra milli takımda yer alan oyuncular da kadroda yer almıyor.

Fenerbahçe - Zenit maçı bilet fiyatları ne kadar?

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bilet fiyatlarının 50 TL ile 100 TL arasında değiştiği duyuruldu.

Müsabakada localar, 1907 Tribünü, Fenerium Alt E Blok ve Divan Kurulu 2022 – 2023 sezonu kombineleri geçerli olup, diğer tribün kombineleri ise geçersiz olacak.

Bilet fiyatları ise şu şekilde:

Fenerium Alt Avis Tribünü: 100 TL

Maraton Alt Tribün: 100 TL

Kale Arkaları: 50 TL

2022-23 sezonu öncesinde Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturan isim Portekizli teknik direktör Jorge Jesus oldu. Yaz transfer döneminde 11 oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, Lincoln Henrique, Bruma, Emre Mor, Tiago Çukur, Joshua King, Willian Arao, Joao Pedro, Gustavo Henrique, Luan Peres, İrfan Can Eğribayat ve Michy Batshuayi'ye imza attırdı. 2023 kışında ise Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda veda eden Fenerbahçe, 0-0 berabere kaldığı Dinamo Kiev'e rövanş maçında 2-1 mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Slovacko'yu 3-0 ve 1-1'lik skorlarla eledi. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien'i 2-0 ve 4-1'lik skorlarla mağlup ederek gruplara kaldı. Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca'nın olduğu gruptan lider çıktı. Avrupa defterini son 16 turunda kapatan sarı-lacivertli ekip Sevilla'ya ilk maçta 2-0 mağlup olup rövanşta rakibini 1-0 yenince elendi.







