Fenerbahçe Galatasaray maçındaki tartışmalı gol

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray maçında VAR incelemesinin ardından iptal edilen gole tepki gösterdi.

FENERBAHÇE VAR'DAN DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Müsabakanın 75. dakikasında Mesut Özil'in kullandığı duran topa iyi yükselen Ozan Tufan'ın kafasında top ağlarla buluştu. Hakem Cüneyt Çakır'ın gol olarak değerlendirdiği pozisyon, daha sonra VAR'da incelendi ve ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



FENERBAHÇE'DEN OFSAYT KARARINA TEPKİ



Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray maçında VAR incelemesinin ardından iptal edilen gole tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ozan Tufan'ın pozisyonunun ekran görüntüsünün de yer aldığı paylaşımda, "Bu kaçıncı? Yeter! Göz VAR izan VAR. Ofsayt Yok!" ifadeleri kullanıldı.

Karşılaşmanın 75. dakikasında Mesut Özil'in soldan kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşmuş ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edilmişti.

EROL BULUT: BENCE OFSAYT DEĞİL

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, “Frikikten atılan bir golümüz VAR’dan iptal edildi. Ben ofsayt olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe’ye karşı çizgiler biraz farklı çiziliyor. Bunu Gaziantep maçında Pelkas’ın attığı golde de yaşadık. Bize karşı bu çizgiler farklı oluyor, bunu sormak lazım” diye konuştu.

Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe derbi mücadelesinde Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugün Galatasaray karşısında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, “İlk yarı rakip daha çok topla oynayan ama ona rağmen yakaladığımız net pozisyonlar vardı. İyi değerlendiremedik. İkinci yarı 53. dakika golü yedikten sonra oyuna daha hakim olan Fenerbahçe, tek kale oynayan bir takım vardı. Gol pozisyonuna giren takımız. İkinci yarıda pozisyonları değerlendiremedik.

Frikikten atılan bir golümüz VAR’dan iptal edildi. Ben ofsayt olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe’ye karşı çizgiler biraz farklı çiziliyor. Bunu Gaziantep maçında Pelkas’ın attığı golde de yaşadık. Bize karşı bu çizgiler farklı oluyor, bunu sormak lazım. Kaybettiğimizden dolayı üzgünüz. Önümüzde 17 maç var, biten bir şey yok. Sezon sonunda ilk sırada olmak önemi. Onu da başaracağımızdan eminiz. Hakemlerle ilgili çok fazla yorum yapmadım bugüne kadar. Bugün de yorum yapmak istemiyorum. Sadece çizgi ile ilgili doğru karar olduğunu düşünmüyorum. Çizgiyi nereden nasıl alıyorlar. Bize karşı o çizgiler farklı çiziliyor” dedi.

Galatasaray Kadıköy'den lider döndü Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Mostafa Mohamed kaydetti.Bu sonucun ardından Fenerbahçe ile puanını eşitleyerek 48 yapan Galatasaray, averajla liderlik koltuğuna oturdu.Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Galatasaray ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.Fenerbahçe VAR'dan döndüFenerbahçe'nin Ozan Tufan ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Müsabakanın 75. dakikasında Mesut Özil'in kullandığı duran topa iyi yükselen Ozan Tufan'ın kafasında top ağlarla buluştu. Hakem Cüneyt Çakır'ın gol olarak değerlendirdiği pozisyon, daha sonra VAR'da incelendi ve ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Yine derbi galibiyeti yaşayamadıFenerbahçe, ligde bu sezon derbi galibiyeti yaşayamadı. Galatasaray mücadelesi öncesinde ligin ilk yarısında 2 derbiye çıkan Fenerbahçe, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşamıştı. Sarı-lacivertliler, bu sezon sahasında hem Beşiktaş'a hem de Galatasaray'a mağlup olurken, deplasmanda Galatasaray ile berabere kalmıştı.Mesut derbi heyecanını yaşadıFenerbahçe'nin flaş transferi Mesut Özil, Galatasaray müsabakasında forma giyerek derbi heyecanı yaşadı. Mesut, müsabakanın 63. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna dahil oldu. Tecrübeli oyuncu, oyunda kaldığı bölümde son oynadığı Atakaş Hatayspor müsabakasına göre daha hazır bir görüntü sergiledi.Galatasaray’dan üst üste 5. galibiyetSüper Lig’in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkarırken, toplamda da 15. galibiyetini elde etti. Son olarak Beşiktaş’a mağlup olan Cimbom, daha sonra Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe’yi mağlup etmeyi başardı.Galatasaray, Kadıköy’de 2016’dan beri yenilmiyorSüper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar böylece rakibiyle Kadıköy’de oynadığı son iki maçta da rakibini mağlup etmeyi başardı. Cimbom, geçtiğimiz sezon Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda sarı-lacivertlileri 3-1 mağlup ederek 20 yıl sonra rakibini Kadıköy’de yenmişti.Galatasaray, Fenerbahçe’ye deplasmanda en son 20 Kasım 2016 tarihinde 2-0’lık skorla kaybetmişti. Sarı-kırmızılılar, bu maçından ardından rakibiyle deplasmanda oynadığı 4 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

ALİ KOÇ: ŞAMPİYONLUĞUMUZUN HABERCİSİDİR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu maçta kaybetmelerine rağmen müsabakada yaşananların şampiyonluğun habercisi olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Galatasaray'a kendi sahasında 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçın hakkının 0-1 olmadığını dile getiren Koç, "İlk yarı onlar, ikinci yarı biz üstündük. İkinci yarıda oynadığımız futbolu ilk yarıda oynasaydık başka olurdu. Maçın hakkı beraberlikti. Ofsayttan verilmeyen gol bize göre yüzde 100 gol. Farklı açılardan başka şeyler ifade ediyor. Futbolun içinde bunlar var. Burada önemli olan, gri pozisyonların hep bizim aleyhimize olması. Biz hakeme sitem etmeyeceğiz. İkinci yarıdaki futbolu ilk yarı oynayıp çatır çatır maçı kazanmamız gerekiyordu" diye konuştu.

"TARAFTARLARIMIZI ÜZDÜK, BİZ DE ÜZÜLDÜK"

Bu maçta yaşananların şampiyonluğun habercisi olduğunu kaydeden Koç, şunları söyledi: "Bu maçta yaşadıklarımız, gördüklerimiz... Şampiyonluğun en büyük motivasyonu oldu bu maç. Bence sene sonu için çok önemli bir motivasyon oldu. Taraftarlarımızı üzdük, biz de üzüldük. Bu maçla ne şampiyon olacaktık, ne şampiyonluk gidecekti. Olmadı, sağlık olsun."

"HİÇ CANLARINI SIKMASINLAR, BU MAÇ ŞAMPİYONLUĞUN HABERCİSİ"

Maçın ardından Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile aralarında geçen diyalogla ilgili gelen soruya Koç, "Çirkin görüntülere kendi stadımızda müsaade etmeyeceğimizi söyledik, kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapmayacaksın. Sağlık olsun. Dediğim gibi taraftarlarımızdan özür diliyorum. Ancak hiç canlarını sıkmasınlar, bu bizim şampiyonluğumuzun habercisidir" yanıtını vererek sözlerini noktaladı.

MESUT DERBİ HEYECANI YAŞADI

Fenerbahçe'nin flaş transferi Mesut Özil, Galatasaray müsabakasında forma giyerek derbi heyecanı yaşadı. Mesut, müsabakanın 63. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın yerine oyuna dahil oldu. Tecrübeli oyuncu, oyunda kaldığı bölümde son oynadığı Atakaş Hatayspor müsabakasına göre daha hazır bir görüntü sergiledi.

GALATASARAY'DAN ÜST ÜSTE 5.GALİBİYET



Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece ligdeki galibiyet serisini 5 maça çıkarırken, toplamda da 15. galibiyetini elde etti. Son olarak Beşiktaş’a mağlup olan Cimbom, daha sonra Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe’yi mağlup etmeyi başardı.









OFSAYT NEDİR?

Günümüzde futbol maçı izlerken en çok tartışılan pozisyonlar genellikle hakemlerin verdiği ofsayt kararlarıdır. Öyle ki, televizyonlarda milimetreler ile ölçülen pozisyonlarda hakemlerin anlık doğru karar vermesi oldukça zor bir durum. Video Hakem Sistemi’yle yaşanılan bu aksaklığın tamamen giderilmesi öngörülürken bazı futbolseverler, futbolun içine bu kadar teknoloji girmesine karşı çıkıyor.

Futbolun en temel kurallarının başında gelen ofsayt kuralının yazılı açıklaması literatürde şu şekilde geçiyor:

Bir oyuncunun eğer;

• Kafasının, vücudunun veya ayaklarının herhangi bir kısmı rakip takımın yarı alanında (orta saha çizgisi hariç) ise

• Kafasının, vücudunun veya ayaklarının herhangi bir kısmı rakip takımın kale çizgisine toptan ve sondan ikinci rakip oyuncudan daha yakın ise ofsayt pozisyonundadır.

1863 yılındaki ilk futbol kurallarına göre ise ofsaytın tanımı şu şekilde yapılmış...

Bir oyuncu topun önüne geçtiği anda oyun dışı kalır. Mümkün olduğu kadar çabuk, topun arkasına geçmelidir.

Eğer top; kendi takımından bir oyuncu tarafından pas olarak atılmışsa, rakip takımdan biri ya da kendi takımından topun gerisinde herhangi bir takım arkadaşı dokunana kadar topa dokunamaz. Ancak kale çizgisinin arkasından topa vurulduğunda, hiçbir oyuncu oyun dışında kalmaz.



