FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik sorunun yanıtı

Soru: FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır?

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, FIFA Dünya Kupası tarihinde ilk kez 2018 yılında Rusya'da düzenlenen turnuvada kullanıldı. Bu uygulama ile birlikte hakem kararlarının doğruluğunu artırmak ve ciddi hataları önlemek hedeflenmişti.