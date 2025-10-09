FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik sorunun yanıtı

Yeni Şafak
Kim Milyoner Olmak İster
Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı bu akşam 1182. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sunuculuğunu Oktay Kaynarca'nın üstlendiği yarışmanın 9 Ekim 2025 tarihli bölümünde sorulan bir soru ise merak konusu oldu. İşte 'FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır?' sorusunun doğru cevabı.

Soru: FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır?

Cevap: C: Rusya 2018

A: Güney Afrika 2010

B: Brezilya 2014

C: Rusya 2018

D: Katar 2022


Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, FIFA Dünya Kupası tarihinde ilk kez 2018 yılında Rusya'da düzenlenen turnuvada kullanıldı. Bu uygulama ile birlikte hakem kararlarının doğruluğunu artırmak ve ciddi hataları önlemek hedeflenmişti.


VAR sistemi daha önce bazı ulusal liglerde (örneğin Serie A ve Bundesliga) test edilmiş, ancak FIFA düzeyinde ilk resmî kullanımı 2018 Dünya Kupası’nda gerçekleşmiştir.

