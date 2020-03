Fiyat Performans Telefonları

Telefonların gelişim sürecine göz attığımızda her geçen gün giderek daha da akıllı hale geldiklerini görürüz. Akıllı cep telefonları adeta cebimizde taşıdığımız avuç içi yardımcılardır. Akıllı telefonların özellikleri günden güne artmakta ve daha işlevli hale gelmekte. Klasik işlevi olan arama yapma, iletişime geçme işlevinin yanı sıra bir kameranın, bankanın, sinemanın, oyun konsolonun, detaylı bir dünya haritasının işlevini yerine getirmek akıllı telefonların sayılabilecek yüzlerce özelliğinden sadece birkaçı. Onlarca özelliği bir arada taşıyan akıllı telefonlar, yüksek performans sergileyen teknolojik cihazlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki ya fiyat ve performans arasında nasıl bir ilişki vardır? Yüksek performanslı bir telefona daha ucuza sahip olmak mümkün müdür? Evet, yüksek performanslı bir telefona daha düşün fiyata sahip olunabilir. Bunun için yapmanız gereken doğru markalara bakmak ve özelliklerini kıyaslamak. Örneğin Xiaomi cep telefonu konusunda uzman bir marka olarak piyasadaki fiyatına oranla kat be kat yüksek performansa sahip akıllı telefonlar üretir. Xiaomi’nin akıllı cep telefonları, diğer markalara oranla daha düşük bir fiyata sahiptir ve istediğiniz performansı gösterir. Yüksek kalitede fotoğraflar ve videolar çekebileceğiniz birden fazla sayıda kamerası, işlemlerinizi saliseler içinde gerçekleştiren 8 çekirdek işlemcisi, yüksek çözünürlüklü ve geniş renk aralığına sahip ekranı, kendine hayran bırakan dış tasarımı, kendini temizleyen ve üstün ses deneyimi yaşatacak hoparlörü ile düşük fiyata yüksek performans sergileyen telefonlar arasında. Sürekli bir biçimde uygun fiyatlarla bulunabilen bu telefonlar, piyasada yüksek fiyatlarla satılan diğer telefonların tüm özelliklerine sahip. Hatta daha fazla özelliği içerisinde barındıran son teknoloji ürünleri. Çok düşük fiyatlarla yüksek performansa sahip telefon bulmanın bir diğer yolu ise sık sık cep telefonu kampanyaları yapan markaları takip etmektir.

Profesyonel Fotoğrafların Yaratıcısı Olun

Üstün performans sergileyen akıllı telefonların en önemli özellikleri arasında kamerasının kalitesi yer alır. Gördüklerinizi fotoğraf veya videolarla kaydetmeyi, sevdiğiniz insanlarla muhteşem kareleri süslemeyi, çektiğiniz selfieleri paylaşmayı, doğanın harikalarını yakalamayı, detayları ön plana çıkarmayı seviyorsanız aradığınız akıllı telefonun kamera özelliklerine özen göstermeniz gerekir. Ürünlerini sürekli geliştiren Oppo markasının akıllı telefonları, kamera bakımından fiyatına oranla üstün performans gösterir. Birden fazla sayıda kamerası ile harici bir kamerayı aratmayacak derecede profesyonel fotoğraflar yaratmanızı sağlar. Peki ya profesyonel ve muazzam bir fotoğraf çekmek için bir telefonun hangi özelliklere sahip olması gerekir? Gelin buna birlikte bakalım. İlk olarak kamera geniş açılı lense sahip olmalıdır. Geniş açılı lensi olan bir kamera, daha geniş bir alanı ekranınızın içine sığdırmanızı sağlar. Bu özellik ile birlikte doğa harikası bir ormanı veya denizi, geniş bir caddeyi, çok sayıda kişinin içerisinde bulunduğu bir kareyi kolaylıkla çekmenizi sağlar ve fotoğraf bütünlüğünü oluşturur. Bir diğer özellik ise diyafram açıklığının otomatik ayarlanmasıdır. Diyafram açıklığının otomatik ayarlanması, telefonunuzun otomatik odaklanmasını mümkün kılar. Alan derinliğini ayarlar. Fotoğraflarınızdaki ışık miktarını kendiliğinden belirleyerek ideal aydınlığı yakalar. Böylelikle filtreye ihtiyaç duymazsınız. Görenleri hayran bırakacak selfieler çekmek, kendinizi ön plana çıkarmak ve çevrenizin geri kalanını bulanık hale getirmek istiyorsanız, ihtiyacınız kamerasıyla ultra performans sergileyen böyle bir akıllı telefon demektir. Yüksek dereceli zoom (yakınlaştırma) özelliği, daha uzaktaki nesneleri yakındaymış gibi çekmenize imkân verir. Yüksek kaliteli, yani piksel sayısı yüksek olan fotoğraflar ve videolar, yakınlaştırsanız da net kalır. Örneğin uzaktaki bir martıyı zoom özelliği ile ayaklarınızın dibindeymiş gibi çekin. Düşük fiyata sahip olup normal değerlerin çok çok üstünde performans gerçekleştiren akıllı bir telefon, farklı çekim modları ile ortamına uygun fotoğrafların yaratıcısı olmanıza imkân verir. Örneğin gece modu ile zifiri karanlığa aldırmadan fotoğraf çekebilir, uzun pozlama veya ağır çekim modu ile saniyeleri bir fotoğrafa sığdırabilir, portre modu ile kendinizi kusursuz biçimde çekebilirsiniz.

Gerçekçi Görüntü Deneyiminin Hazzını Yaşayın

Dizi ve filmleri her an her yerde yüksek kalite ile izlemek, muazzam performans sergileyen ve düşük fiyata erişebileceğiz bir telefon ile mümkün. Ekran çözünürlüğü, akıllı telefonların ekran kalitesini belirleyen en önemli unsur. Ekran çözünürlükleri çeşitli kategorilere ayrılır ve piksek sayısı ile ölçülür. Örneğin HD ekran çözünürlüğü, 1280x720 sayıda piksele sahiptir. Daha iyi görüntü kalitesi sunun ultra HD ekran çözünürlüğünde ise 1920x1080 sayıda piksel bulunur. Akıllı telefonunuzun daha iyi görüntü kalitesine sahip olmasını istiyorsanız, tercihiniz ultra HD çözünürlükten yana olmalıdır. Xiaomi cep telefonu tasarımlarında ultra HD görüntülere elde edersiniz. Böylelikle daha gerçekçi görüntü deneyimleri yaşarsınız. Elbette sadece çözünürlük ekran tercihinizi belirleyen etken olmamalıdır. Ekran boyutu da en az ekran çözünürlüğü kadar önem arz eden bir konudur. En ve boy oranı fazla, yani geniş bir telefona sahip olmak telefon ekranının her yerine ulaşmanıza engel olabilir. Küçük bir ekran ise ekran izleme kalitenizi düşürür. Bu nedenle sizin için ideal boyutta bir ekranı seçmelisiniz. Ekran boyutu inç birimi ile ölçülmektedir. Ekran boyutunun 5 buçuk inç ile 7 inç aralığında olması işinizi kolaylaştırır. Elinize tam oturan büyüklükteki telefonun düşme riski daha azdır. Ayrıca cebinizde taşıması daha kolaydır. Keza oyunlar ile aranız iyiyse ideal ölçüye sahip telefonunuz ile oynadığınız oyun esnasında gerekli tuşlara daha kolay erişim sağlar, daha çevik hareket edersiniz.

Hayatın Hızını Yakalayın

Hız, akıllı telefonların belirleyici özellikleri arasında yer almaktadır. Hızı, işletim sistemi ve RAM etkiler. Çekirdek sayısı fazla olan işletim sistemine sahip telefonlar daha hızlı işlem yaparlar. RAM ise telefonun ana depolama alanı olmakla beraber bir uygulamayı kapatıp ötekini açmanız veya hâli hazırda çalışan uygulamanızın duraksamadan çalışmasını sağlar. Oppo cep telefonları RAM ve işletim sistemi açısından oldukça güçlü telefonlardır. Diğer tüm özellikleriyle beraber fiyatı düşük fiyata yüksek performansı parmaklarınızın ucuna getirir. Uygulamaları hızlıca açmanızı, uygulamalar arasında sorunsuz ve takılmadan geçiş yapmanızı sağlar. Yüksek performans gerektiren oyunların takılmadan oynanmasına yardımcı olur. Hızlı bir biçimde kameranızın açılmasını sağlar ve görüntülemek istediğiniz her şeyi o an ölümsüzleştirebilirsiniz. Bu sayede hayatın hızlı temposuna ayak uydurursunuz. Pil ömrü yüksek telefon, şarjınızın daha uzun girmesine yardımcı olur. Diziniz veya filminiz yarıda kalmaz, oyununuz kesintiye uğramaz. Saatlerce aktif kalmanızı sağlar. İdeal bir batarya 3000 ile 4000 arasında değişen mAh (miliamper-saat) ölçü biriminde olmalıdır. Pili şarj hızı ise kayda değer bir diğer önemli konudur. Uzun saatler telefonunuzun şarjının dolmasını beklemek çoğu zaman bir eziyet halini alır ve şarj aletine bağlı bir şekilde telefonu kullanmanızı sağlar. Oysa kısa sürede telefonunuzu şarj olmasını sağlayan bir batarya varsa, öyle uzun uzun beklemeden şarjınız yüzde yüze çıkar. Zaman tasarrufu sağlayarak, yaşamı yakalatır. Bluetooth gibi dosya aktarma özellikleri ile de hızlı bir biçimde diğer cihazlara fotoğraf, video gibi dosyalar gönderip alabilirsiniz. Tüm bu özellikleri içerisinde barındıran telefonlar yüksek performans sağlayan cihazlardır. Üst düzey performansı minimum fiyatlarla sunan modellere ulaşabilmenizin bir yolu da cep telefonu kampanyaları olan sayfamızı takip etmektir.