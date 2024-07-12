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Dünya

BM: Gazze'de çocuk neslini kaybetmenin eşiğindeyiz

13:30 - 12/07/2024 Cuma
DHA
<p>UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail'in Gazze'nin birçok bölgesine yönelik tahliye emirleri sonrasında bölgedeki mevcut durumu değerlendirerek açıklamalarda bulundu.&nbsp;&nbsp;</p>
UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma, İsrail'in Gazze'nin birçok bölgesine yönelik tahliye emirleri sonrasında bölgedeki mevcut durumu değerlendirerek açıklamalarda bulundu.

UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma İsrail'in tahliye emirleri sonrasında Gazze'deki mevcut durumu değerlendirerek, “Bu savaş devam ederse, bütün bir çocuk neslini kaybetmenin eşiğindeyiz” dedi.

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Touma, çatışmalar devam ederse bütün bir Filistinli çocuk neslinin tehdit altında olacağını belirterek, Ekim ayından bu yana Gazze'de en az 600 bin çocuğun eğitimden mahrum kaldığını ifade etti.

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Touma, çocukların okula gitmeme süresi ne kadar uzun olursa geri dönmelerinin de o kadar zor olduğunu, bunun da onları çocuk işçiliği ve evliliği gibi risklere karşı savunmasız bıraktığına dikkat çekti.

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#BM
#Gazze
#Filistin
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