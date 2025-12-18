Yeni Şafak
Brüksel’de binlerce çiftçi AB Politikalarını kınamak için protesto gösterisi düzenledi

16:3618/12/2025, Perşembe
AA
Brüksel’de binlerce çiftçi, AB Politikalarını kınamak için protesto gösterisi düzenledi. Avrupa Parlamentosu önünde toplanan çiftçiler meydanda ateş yaktı.

Belçika dışında AB’nin diğer ülkeleri Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz’de de çiftçiler merkezi hükümet ve AB’nin kendilerine daha fazla destek vermesi için eylemlerini sürdürüyor.

AB'nin serbest ticaret anlaşmalarındaki tarım ürünü ithalatı, karmaşık piyasa düzenlemeleri, sübvansiyon dağıtımındaki adaletsizlik, sürdürülebilir tarıma geçişteki hatalardan kaynaklı sorunlar yaşadıklarını ifade eden çiftçiler, artan maliyetler karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini talep ediyor.

Çiftçiler, AB'nin çevre kuralları ve iklim düzenlemelerini de eleştiriyor.


Avrupa genelindeki protestolar, çiftçiler arasında popülaritesi artan aşırı sağın, haziran ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde en iddialı olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.

