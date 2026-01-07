Yeni Şafak
Bulgaristan'da etkili olan şiddetli yağışlar Koşukavak'ta sele yol açtı

Bulgaristan'ın güneyinde Kırcaali iline bağlı Koşukavak (Krumovgrad) kentinde son 24 saatte etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Krumovitsa Nehri taşma noktasında geldi, 26 yerleşim yerinde "olağanüstü hal" ilan edildi. Bir gecede şehirde metrekareye 108 litre yağmur düştü.

Koşukavak'ta son 24 saatte etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Krumovitsa Nehri taşma noktasında geldi, 26 yerleşim yerinde "olağanüstü hal" ilan edildi.

Basına açıklamada bulunan Koşukavak Belediye Başkanı Sebihan Mehmed, bir gecede şehirde metrekareye 108 litre yağmur düştüğünü belirtti.



Son 24 saat içinde çok sayıda heyelan meydana geldiğini aktaran Mehmed, "Bölgedeki Grivka köyünde sel meydana geldi. Nehir taştı ve bir köprüyü yıktı. Ayrıca bölgede 13 metre uzunluğunda bir yol tamamen yok oldu. Bölge genelinde nehirlerin su seviyesi yükseldi ve tarım arazileri sular altında kaldı." dedi.



Mehmed, şehir merkezindeki pompa istasyonlarının da sular altında kaldığını ve bu durumun yarından itibaren içme suyunun kullanılamaz hale gelmesine yol açabileceğini vurgulayarak, "Tüm kriz ekibi görev başında, belediyedeki nöbetçi ekipler hazır, köy muhtarları uyarıldı ve onlarla sürekli iletişim halindeyiz." diye konuştu.



Şu an için mağdur durumda olan kimsenin bulunmadığını kaydeden Mehmed, yağışların gelecek günlerde de süreceğini ve bu sebeple yarın eğitime 1 gün süreyle ara verileceğini ifade etti.



