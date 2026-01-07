Bulgaristan'da etkili olan şiddetli yağışlar Koşukavak'ta sele yol açtı

Son 24 saat içinde çok sayıda heyelan meydana geldiğini aktaran Mehmed, "Bölgedeki Grivka köyünde sel meydana geldi. Nehir taştı ve bir köprüyü yıktı. Ayrıca bölgede 13 metre uzunluğunda bir yol tamamen yok oldu. Bölge genelinde nehirlerin su seviyesi yükseldi ve tarım arazileri sular altında kaldı." dedi.







