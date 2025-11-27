Bulgaristan'da hükümet protesto edildi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, hükümetin parlamentoya sunduğu yeni bütçe taslağına karşı protesto eylemi düzenlendi. Muhalefetteki, Değişime Devam (PP) Partisinin çağrısıyla sosyal medya üzerinden organize olan binlerce kişi, Parlamento ve Başbakanlık binalarının bulunduğu Bağımsızlık Meydanı'nda toplandı. Göstericiler, Başbakan Rosen Jelyazkov hükümetini ve iktidar koalisyonunu protesto ederek sloganlar attı. Kalabalık, parlamentonun giriş kapılarını çevreleyerek genel oturuma katılan milletvekillerinin binadan çıkmasını engellemeye çalıştı.

