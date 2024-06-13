Dünya Filistin için sokaklarda: İsrail'e yaptırım uygulayın

Saldırıları "Filistin halkına yönelik bir soykırım" şeklinde nitelendiren Collins, "İrlandalılar olarak bu soykırıma karşı durmanın ahlaki bir görevimiz olduğunu söylüyoruz. İsrail'in ayrım gözetmeksizin Filistinli kadın, erkek, çocukları katlettiğini görüyoruz. Refah'ta neler olduğunu görüyoruz ve İrlanda hükümetinin bu yaşananlara karşı olduğundan, İsrail'e yaptırım uyguladığından emin olmak için buradayız" diye konuştu.