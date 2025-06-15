Ortadoğu'da İran ve İsrail arasında gerilim sürerken, ülkede bulunan ünlü şarkıcı Lara’dan endişe veren bir paylaşım geldi. 2023 yılında İranlı milli voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenen Lara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’da olduğunu ve iletişim kurmanın neredeyse imkânsız hale geldiğini duyurdu. 'Üzerimizden füzeler geçiyor' diyen sanatçının paylaşımı bölgedeki tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi

1 /5 İran ve İsrail arasında gerilim sürerken, İran’da bulunan popçu Lara, yaşanan kritik durumu sosyal medyada duyurdu.





2 /5 İran’dan seslenen Lara’nın sözleri bölgedeki tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

3 /5 'Ne telefon çalışıyor ne internet...' Popçu Lara, sosyal medyada şu ifadeleri kullandı: “İran’dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Üzerimizden füzeler geçiyor. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah’ım onurlu İran halkının yanında olsun.”

4 /5 İran’daki ağır iletişim kısıtlamalarına rağmen yaptığı bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.