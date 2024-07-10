Endonezya'da altın madenindeki heyelanda ölenlerin sayısı 23'e çıktı

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda sağanak sonucu altın madeninde meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi. Kayıp 35 kişi için bölgede polis ve askeri personel tarafından arama kurtarma çalışması sürüyor.

1 / 7 Prakoso, kayıp 35 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek heyelanda yaşamını yitirenlerin sayısının 23'e çıktığını ifade etti.



2 / 7 Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda sağanak sonucu altın madeninde meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 23'e yükseldi.



3 / 7 Antara News'in haberine göre, Arama ve Kurtarma Ofisi yetkilisi Edy Prakoso, heyelana ilişkin açıklamada bulundu.



4 / 7 Endonezya'nın Sulawesi Adası'ndaki sağanak sonucu, 8 Temmuz'da heyelan meydana gelmiş ve Bone Bolango bölgesinde "yasa dışı" işletilen bir altın madeninde onlarca kişi toprak altında kalmıştı.



5 / 7 Arama kurtarma çalışmaları için polis ve askeri personel dahil 200'den fazla kişi görevlendirilmişti.

6 / 7 Kayıp 35 kişi için bölgede polis ve askeri personel tarafından arama kurtarma çalışması sürüyor.